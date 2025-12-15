نماینده مجلس عنوان کرد:
فاصله معنادار سرانه بودجه دانشگاههای استان مرکزی با واقعیت موجود
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس از فاصله معنادار سرانه بودجه دانشگاههای استان مرکزی با واقعیت موجود ابراز ناخرسندی کرده و گفت: سرانه بودجه دانشگاههای استان مرکزی با واقعیت جمعیت دانشجویی و هیئت علمی همخوانی ندارد. فاصله معناداری در سرانه بودجه دانشگاههای این استان به ویژه اراک، با برخی دانشگاههای کشور وجود دارد. نجات دانشگاههای استان در گرو همافزایی صنعت، دانشگاه و تصمیمگیری واقعبینانه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد جمالیان در نشست با رؤسای دانشکدههای دانشگاه صنعتی شهر اراک، افزود: مقایسه تعداد اعضای هیئت علمی و جمعیت دانشجویی استان مرکزی با میزان اعتبارات تخصیصی نشان میدهد که توزیع منابع با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد. این موضوع به صورت جدی در سطح ملی پیگیری خواهد شد تا با اصلاح این نابرابری، بخشی از کسریهای بودجهای، به ویژه در حوزههای دانشجویی و رفاهی، جبران شود.
وی به موضوع بهرهبرداری بهینه از املاک و ظرفیتهای موجود در دانشگاههای استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: استفاده هدفمند و مشترک از فضاها و داراییهای مازاد آموزشی، نه تنها ضعف نیست، بلکه خدمتی در جهت تقویت نظام آموزش عالی این استان محسوب میشود و میتواند زمینهساز حمایتهای ملی از جمله در قالب ماده 23 باشد. موضوعی که باید به صورت ویژه به آن توجه شود و در دستور کار قرار گیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به شرایط خاص اقتصادی کشور اشاره کرده و اظهار داشت: امروز کشور با واقعیتهایی نظیر ناترازی بودجه و محدودیت منابع مواجه است و طبیعی به نظر میرسد که اولویتهای بودجهای، به ویژه در حوزه پروژههای عمرانی و توسعهای، با محدودیت همراه باشد. این شرایط در دانشگاهها نیز به ویژه در بخشهای پژوهشی، عمرانی و دانشجویی کاملاً ملموس است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
جمالیان یکی از چالشهای اساسی استان مرکزی را ضعف اعتماد و ارتباط مؤثر میان صنایع، دانشگاهها و مجموعههای مالیاتی دانست و تصریح کرد: تقویت ارتباط موجود میان دانشگاهها، صنایع و مجموعههای مالیاتی میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات دانشگاهها را برطرف کند. در همین راستا، پیگیری برگزاری جلسهای با حضور استاندار مرکزی، مدیران ارشد صنایع، اداره کل امور مالیاتی و روسای دانشگاهها در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین به وضعیت صنایع و واحدهای تولیدی استان مرکزی و ضرورت افزایش بهرهوری در استان اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: پیوند مؤثر میان صنعت و دانشگاه در سالهای اخیر بهبود یافته، اما میزان موجود کافی نیست و باید تقویت شود. حل مشکلات این استان به ویژه در حوزه دانشگاهها نیازمند همدلی مدیران، انسجام نهادی و نگاه استانی و ملی است. موضوعی که باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس نگاه واقعبینانه و پرهیز از انفعال را ضروری دانسته و در این خصوص تأکید کرد: سختیها نباید منجر به تسلیم شدن شود، بلکه باید با شناسایی ظرفیتها، تهدیدها و چالشهای موجود را به فرصت تبدیل کرد. در این مسیر، استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانشبنیان، نخبگان علمی، صنایع و سازوکارهای مالیاتی میتواند نقش تعیینکنندهای در تقویت دانشگاهها ایفا کند.
جمالیان به اقدامات انجام شده در حوزه آلودگی هوا و ناترازیهای انرژی اشاره کرده و در این رابطه ابراز داشت: اصلاح بهرهوری انرژی در واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین نیروگاهها، به ویژه با بروزرسانی تجهیزات و زیرساختها، میتواند نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی و بهبود وضعیت زیستمحیطی داشته باشد. این موضوع با جدیت در حال پیگیری است. مجلس نیز موضوع را در دستور کار اقدامات خود قرار داده است.