رفع 37 نقطه حادثهخیز در محورهای مواصلاتی استان مرکزی
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی به رفع نقاط حادثهخیز جادههای این استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: تمامی 37 نقطه حادثهخیز شناساییشده در محورهای مواصلاتی استان رفع شده است.
به گزارش ایلنا، روحاله محسنزاده افزود: اکنون با تکمیل این پروژهها، ایمنی جادههای استان مرکزی به شکل چشمگیری ارتقاء یافته است. همچنین نقاط حادثهخیز جدید با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی در حال شناسایی است. رفع نقاط حادثهخیز از مهمترین اقدامات شاخص راهداری این استان در سالهای اخیر بوده است.
وی ادامه داد: علاوه بر رفع نقاط حادثهخیز، اجرای 5 طرح تقاطع غیرهمسطح از جمله محمدآباد و راهجرد در دستور کار قرار دارد. همچنین حذف گردنههای پرخطر و اصلاح مسیرهای ورودی سد الغدیر شهرستان ساوه و روستای ایجان شهرستان خنداب از دیگر پروژههای شاخص استان است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی اظهار داشت: در بخش ایمنسازی، 50 کیلومتر جداکننده نیوجرسی و نصب روشنایی در محورهای مواصلاتی مختلف از جمله مناطق خمین و غرقآباد اجرایی شده است. در این رابطه تنها در غرقآباد ۳۶ نقطه روشنایی با مشارکت دهیاریها و خیرین ایجاد شده است.
محسنزاده به آمادگی زمستانی جادهها و محورهای مواصلاتی استان مرکزی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: 90 درصد محورهای مواصلاتی این استان تحت پوشش سامانههای راهداری قرار دارند. در بحث راهداری زمستانه نیز تمامی تمهیدات لازم بکار گرفته شده و تلاشها در این راستا در جریان است.
وی بیان داشت: در بارش اخیر بیش از 4000 کیلومتر مسیر برفروبی شد و مردم میتوانند با اطمینان خاطر از آمادگی کامل نیروهای راهداری در زمستان استفاده کنند. از رانندگان درخواست میشود در زمان بارش برف حتماً زنجیرچرخ همراه داشته باشند و به تابلوهای هشدار توجه کنند تا زمستانی ایمن و بدون حادثه سپری شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی به ارتقاء هوشمندسازی جادهها و محورهای مواصلاتی این استان اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: استان مرکزی در سال جاری رتبه نخست کشور را در فرایند نصب دوربینهای ثبت تخلف و نظارتی کسب کرده است که این اقدام جای تقدیر دارد.
محسنزاده ابراز داشت: مهمترین چالش حوزه راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی محدودیت اعتبارات است. با وجود مشکلات مالی و اعتباری در این حوزه، سعی میشود پروژهها با بضاعت موجود پیش برود. در این راستا مشارکتهای مردمی و حضور خیرین میتواند در رفع نیازهای این حوزه مؤثر باشد.