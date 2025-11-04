بیش از 120 هزار تن آسفالت در معابر شهر اراک پخش شد / تحقق درآمد 50 درصدی شهرداری در سال 1403

به گزارش ایلنا، علیرضا محمودی افزود: علاوه بر معابر داخلی، کمربندی جنوبی که همواره تحت فشار تردد خودروهای سنگین قرار دارد نیز مورد بازسازی قرار گرفت و با وجود مشکلات همیشگی در برخی نقاط مانند حوالی میدان انقلاب، رضایت عمومی شهروندان از کیفیت معابر افزایش یافته است.

وی به موضوع خرید کارخانه آسفالت جدید با توانایی بدون آلایندگی از سوی شهرداری اراک اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: خرید کارخانه آسفالت جدید با فناوری‌های نوین و بدون آلایندگی در دستور کار شهرداری قرار دارد تا با خرید آن کیفیت و کمیت تولید آسفالت ارتقاء یابد.

شهردار اراک با اشاره به اینکه چند پروژه عمرانی مهم شهر اراک در حال اجرا است، اظهار داشت: پروژه صندلی پرنده که هم اینک به 70 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و پایه‌های اصلی آن نصب شده، یکی از این پروژه‌ها است. پروژه پارک آبی اراک نیز حدود 8 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در حال تکمیل است.

محمودی تصریح کرد: پروژه تقاطع غیرهمسطح فراهان با 82 درصد پیشرفت، بخش عمده معارضات ملکی آن رفع شده و به زودی تکمیل خواهد شد. پروژه خیابان منتهی به ولی‌آباد نیز عملیات زیرسازی بخش اعظم مسیر این پروژه انجام شده که هدف آن کاهش ترافیک ورودی آرامستان است.

وی از تحقق 54 درصدی درآمدهای پیش‌بینی شده شهر اراک خبر داد و بیان داشت: سال 1403 نیز حدود 50 درصد تحقق درآمد و در سال 1402 نیز 51 درصد تحقق درآمد رخ داده است. این روند نشان می‌دهد که شهرداری توانسته با وجود محدودیت‌ها، ثبات نسبی در تحقق منابع مالی ایجاد کند.

