خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهردار اراک:

بیش از 120 هزار تن آسفالت در معابر شهر اراک پخش شد / تحقق درآمد 50 درصدی شهرداری در سال 1403

بیش از 120 هزار تن آسفالت در معابر شهر اراک پخش شد / تحقق درآمد 50 درصدی شهرداری در سال 1403
کد خبر : 1709500
لینک کوتاه کپی شد.

خرید کارخانه آسفالت جدید با فناوری بدون آلایندگی در دستور کار شهرداری

شهردار اراک گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات این مجموعه در سال جاری، اجرای نهضت آسفالت است. در این راستا تاکنون بیش از 120 هزار تن آسفالت در معابر شهر اراک پخش شده که رکوردی بی‌سابقه در مقایسه با سال‌های گذشته به شمار می‌رود. در برخی روزها، میزان آسفالت‌ریزی به بیش از 1400 تن در شبانه‌روز رسیده است.

به گزارش ایلنا، علیرضا محمودی افزود: علاوه بر معابر داخلی، کمربندی جنوبی که همواره تحت فشار تردد خودروهای سنگین قرار دارد نیز مورد بازسازی قرار گرفت و با وجود مشکلات همیشگی در برخی نقاط مانند حوالی میدان انقلاب، رضایت عمومی شهروندان از کیفیت معابر افزایش یافته است.

وی به موضوع خرید کارخانه آسفالت جدید با توانایی بدون آلایندگی از سوی شهرداری اراک اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: خرید کارخانه آسفالت جدید با فناوری‌های نوین و بدون آلایندگی در دستور کار شهرداری قرار دارد تا با خرید آن کیفیت و کمیت تولید آسفالت ارتقاء یابد.

شهردار اراک با اشاره به اینکه چند پروژه عمرانی مهم شهر اراک در حال اجرا است، اظهار داشت: پروژه صندلی پرنده که هم اینک به 70 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و پایه‌های اصلی آن نصب شده، یکی از این پروژه‌ها است. پروژه پارک آبی اراک نیز حدود 8 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در حال تکمیل است.

محمودی تصریح کرد: پروژه تقاطع غیرهمسطح فراهان با 82 درصد پیشرفت، بخش عمده معارضات ملکی آن رفع شده و به زودی تکمیل خواهد شد. پروژه خیابان منتهی به ولی‌آباد نیز عملیات زیرسازی بخش اعظم مسیر این پروژه انجام شده که هدف آن کاهش ترافیک ورودی آرامستان است.

وی از تحقق 54 درصدی درآمدهای پیش‌بینی شده شهر اراک خبر داد و بیان داشت: سال 1403 نیز حدود 50 درصد تحقق درآمد و در سال 1402 نیز 51 درصد تحقق درآمد رخ داده است. این روند نشان می‌دهد که شهرداری توانسته با وجود محدودیت‌ها، ثبات نسبی در تحقق منابع مالی ایجاد کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ