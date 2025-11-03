معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان:
هیچ مشکلی در تأمین انواع شیرخشکهای رژیمی در استان مرکزی وجود ندارد
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به نبودن هیچگونه مشکل در تأمین شیرخشکهای رژیمی اشاره کرده و گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی در تأمین انواع شیرخشکهای رژیمی در این استان وجود ندارد و سهمیه مورد نظر شیرخشک در استان پاسخگوی جامعه هدف این کالا است.
به گزارش ایلنا، علی علیمحمدی به موضوع چالشهای جهانی در زنجیره تأمین شیرخشک در برخی مقاطع زمانی اشاره داشته و افزود: کمبودهای مقطعی برخی نشانهای تجاری شیرخشک ناشی از چالشهای جهانی در زنجیره تأمین بوده و در صورت بروز، با اقدامات سریع و هماهنگ رفع خواهد شد.
وی اعلام کمبود یک نشان خاص شیرخشک را نادرست دانست و ادامه داد: اعلام کمبود شیرخشک بر اساس یک نشان خاص تجاری نادرست است، زیرا هر نوع شیرخشک دارای چندین برند مشابه و قابل جایگزینی است که در بازار موجود هستند. تمرکز بر یک نشان خاص میتواند باعث نگرانی بیمورد در میان خانوادهها شود.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: اطمینان از سلامت و کیفیت شیرخشکهای موجود در بازار یکی از اولویتهای اصلی این مجموعه است و تمامی محصولات موجود تحت نظارت دقیق آزمایشگاهی قرار دارند و از نظر ترکیبات تغذیهای و ایمنی مورد تأیید هستند.
علیمحمدی به همراهی خانوادهها در اعلام کمبود شیرخشک اشاره داشته و تصریح کرد: از خانوادهها درخواست میشود تا در صورت مشاهده هرگونه کمبود یا مشکل در تأمین شیرخشک، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی وزارت بهداشت و داروخانههای منتخب گزارش دهند تا در اسرع وقت به موارد اینچنینی رسیدگی شود.
وی به نظارت مستمر بر وضعیت داروها و مکملهای تغذیهای اشاره کرده و بیان داشت: سازمان غذا و دارو با برگزاری جلسات منظم بازخوانی و پیگیری هفتگی در سامانه پایش زنجیره تأمین، وضعیت موجود را به صورت دقیق رصد و مدیریت میکند تا هرگونه اختلال احتمالی در تأمین شیرخشکها به موقع شناسایی و رفع شود.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی از تشکیل کمیته علمی مشورتی شیرخشک با حضور متخصصان تغذیه و اطفال خبر داد و اضافه کرد: در این کمیته، جایگزینهای مناسب برای نشانهای خاص معرفی و تأمین شدهاند و میتوان با مشورت پزشک متخصص اطفال، برند جایگزین مناسب برای نوزاد انتخاب کرد.