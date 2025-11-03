به گزارش ایلنا، علی علیمحمدی به موضوع چالش‌های جهانی در زنجیره تأمین شیرخشک در برخی مقاطع زمانی اشاره داشته و افزود: کمبودهای مقطعی برخی نشان‌های تجاری شیرخشک ناشی از چالش‌های جهانی در زنجیره تأمین بوده و در صورت بروز، با اقدامات سریع و هماهنگ رفع خواهد شد.

وی اعلام کمبود یک نشان خاص شیرخشک را نادرست دانست و ادامه داد: اعلام کمبود شیرخشک بر اساس یک نشان خاص تجاری نادرست است، زیرا هر نوع شیرخشک دارای چندین برند مشابه و قابل جایگزینی است که در بازار موجود هستند. تمرکز بر یک نشان خاص می‌تواند باعث نگرانی بی‌مورد در میان خانواده‌ها شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: اطمینان از سلامت و کیفیت شیرخشک‌های موجود در بازار یکی از اولویت‌های اصلی این مجموعه است و تمامی محصولات موجود تحت نظارت دقیق آزمایشگاهی قرار دارند و از نظر ترکیبات تغذیه‌ای و ایمنی مورد تأیید هستند.

علیمحمدی به همراهی خانواده‌ها در اعلام کمبود شیرخشک اشاره داشته و تصریح کرد: از خانواده‌ها درخواست می‌شود تا در صورت مشاهده هرگونه کمبود یا مشکل در تأمین شیرخشک، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی وزارت بهداشت و داروخانه‌های منتخب گزارش دهند تا در اسرع وقت به موارد اینچنینی رسیدگی شود.

وی به نظارت مستمر بر وضعیت داروها و مکمل‌های تغذیه‌ای اشاره کرده و بیان داشت: سازمان غذا و دارو با برگزاری جلسات منظم بازخوانی و پیگیری هفتگی در سامانه پایش زنجیره تأمین، وضعیت موجود را به صورت دقیق رصد و مدیریت می‌کند تا هرگونه اختلال احتمالی در تأمین شیرخشک‌ها به موقع شناسایی و رفع شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی از تشکیل کمیته علمی مشورتی شیرخشک با حضور متخصصان تغذیه و اطفال خبر داد و اضافه کرد: در این کمیته، جایگزین‌های مناسب برای نشان‌های خاص معرفی و تأمین شده‌اند و می‌توان با مشورت پزشک متخصص اطفال، برند جایگزین مناسب برای نوزاد انتخاب کرد.

انتهای پیام/