خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان:

هیچ مشکلی در تأمین انواع شیرخشک‌های رژیمی در استان مرکزی وجود ندارد

هیچ مشکلی در تأمین انواع شیرخشک‌های رژیمی در استان مرکزی وجود ندارد
کد خبر : 1708963
لینک کوتاه کپی شد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به نبودن هیچگونه مشکل در تأمین شیرخشک‌های رژیمی اشاره کرده و گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی در تأمین انواع شیرخشک‌های رژیمی در این استان وجود ندارد و سهمیه مورد نظر شیرخشک در استان پاسخگوی جامعه هدف این کالا است.

به گزارش ایلنا، علی علیمحمدی به موضوع چالش‌های جهانی در زنجیره تأمین شیرخشک در برخی مقاطع زمانی اشاره داشته و افزود: کمبودهای مقطعی برخی نشان‌های تجاری شیرخشک ناشی از چالش‌های جهانی در زنجیره تأمین بوده و در صورت بروز، با اقدامات سریع و هماهنگ رفع خواهد شد.

وی اعلام کمبود یک نشان خاص شیرخشک را نادرست دانست و ادامه داد: اعلام کمبود شیرخشک بر اساس یک نشان خاص تجاری نادرست است، زیرا هر نوع شیرخشک دارای چندین برند مشابه و قابل جایگزینی است که در بازار موجود هستند. تمرکز بر یک نشان خاص می‌تواند باعث نگرانی بی‌مورد در میان خانواده‌ها شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: اطمینان از سلامت و کیفیت شیرخشک‌های موجود در بازار یکی از اولویت‌های اصلی این مجموعه است و تمامی محصولات موجود تحت نظارت دقیق آزمایشگاهی قرار دارند و از نظر ترکیبات تغذیه‌ای و ایمنی مورد تأیید هستند.

علیمحمدی به همراهی خانواده‌ها در اعلام کمبود شیرخشک اشاره داشته و تصریح کرد: از خانواده‌ها درخواست می‌شود تا در صورت مشاهده هرگونه کمبود یا مشکل در تأمین شیرخشک، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی وزارت بهداشت و داروخانه‌های منتخب گزارش دهند تا در اسرع وقت به موارد اینچنینی رسیدگی شود.

وی به نظارت مستمر بر وضعیت داروها و مکمل‌های تغذیه‌ای اشاره کرده و بیان داشت: سازمان غذا و دارو با برگزاری جلسات منظم بازخوانی و پیگیری هفتگی در سامانه پایش زنجیره تأمین، وضعیت موجود را به صورت دقیق رصد و مدیریت می‌کند تا هرگونه اختلال احتمالی در تأمین شیرخشک‌ها به موقع شناسایی و رفع شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی از تشکیل کمیته علمی مشورتی شیرخشک با حضور متخصصان تغذیه و اطفال خبر داد و اضافه کرد: در این کمیته، جایگزین‌های مناسب برای نشان‌های خاص معرفی و تأمین شده‌اند و می‌توان با مشورت پزشک متخصص اطفال، برند جایگزین مناسب برای نوزاد انتخاب کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ