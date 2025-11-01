همایش بزرگداشت روز جهانی استاندارد عنوان شد:
عبور از استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی راهبرد اصلی سازمان ملی استاندارد / نقش مؤثر استاندارد در تحقق توسعه پایدار
استاندارد نقش مؤثری در ارتقاء کیفیت تولیدات صنعتی و معدنی کشور دارد
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد کشور با تأکید بر اهمیت تدوین مقررات فنی در کنار استانداردهای اجباری، گفت: مقررات فنی در بخشهایی با ریسک بالا از نظر ایمنی، سلامت و محیط زیست تدوین میشوند و اجرای آنها برای حفظ منافع عمومی ضروری است. عبور از استانداردهای اجباری به سمت تدوین مقررات فنی با هدف ارتقاء کیفیت، ایمنی، سلامت و حفظ محیطزیست از راهبردهای اصلی این سازمان در مسیر توسعه پایدار است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد احمدیمقدم در همایش بزرگداشت روز جهانی استاندارد ویژه استان مرکزی، افزود: ساختار سازمان ملی استاندارد در مسیر توسعه نظام کیفیت، دستخوش تغییراتی شده که با هدف تسهیل فرایندهای اجرایی، کاهش مراجعات قضایی تولیدکنندگان و تقویت تعامل میان واحدهای تولیدی و نهادهای نظارتی صورت گرفته است. تحقق اهداف توسعه اقتصادی و ارتقاء کیفیت محصولات، نیازمند مشارکت فعال دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.
وی به اقداماتی که از سوی سازمان ملی استاندارد در رابطه با طراحی مدلهای ارزیابی در راستای ارتقاء نظام کیفیت ملی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: سازمان ملی استاندارد با طراحی مدلهای ارزیابی دقیق و بهرهگیری از نظرات کارشناسان رسمی، در مسیر ارتقاء نظام کیفیت ملی گامهای مؤثری برداشته است. در اجلاس 118 شورای عالی استاندارد نیز راهبردهای جدیدی برای تقویت این نظام تصویب شده است. امیدواریم این راهبردها در ارتقاء کیفیت هرچه بیشتر محصلات اثرگذار باشد.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد کشور به تعداد استانداردهایی که در بخشهای مختلف تدوین و تعریف شدهاند اشاره کرده و اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی کشور، موفق به تدوین و تعریف بیش از 36 هزار استاندارد در بخشهای مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات و انرژی شده که نقش مهمی در ارتقاء کیفیت زندگی مردم و صیانت از حقوق مصرفکنندگان ایفا میکند.
احمدیمقدم به شعار روز جهانی استاندارد با عنوان «چشمانداز مشترک برای تحقق توسعه پایدار» اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: تحقق این چشمانداز مستلزم شبکهسازی مؤثر میان دستگاههای اجرایی، سازمانها، دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است و سازمان ملی استاندارد در این مسیر نقش محوری دارد. در این راستا باید تدابیری اندیشیده شود و اقداماتی اجرایی گردد تا شبکهسازی میان نهادها و سازمانهای مذکور هرچه سریعتر انجام شود و اهداف مورد نظر محقق گردد.
وی به برتر بودن استان مرکزی در ارزیابیهای سازمان ملی استاندارد کشور و انتخاب استان در این حوزه اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: در ارزیابیهای سازمان ملی استاندارد کشور استان مرکزی به عنوان یکی از استانهای برتر انتخاب شده است. موفقیت این استان حاصل تلاش مستمر کارشناسان و مدیران استانی در اجرای دقیق ضوابط استاندارد و کنترل کیفی محصولات تولیدی است. موضوعی که باید در صدر توجهات حوزه استاندارد در کیفیت تولید محصولات باشد.
استاندارد نقش مؤثری در تحقق اهداف توسعه پایدار دارد
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس نیز در این همایش با بیان اینکه استاندارد نقش مؤثری در تحقق اهداف توسعه پایدار دارد، گفت: مسیر پیشرفت کشور از استانداردسازی و تدوین و اجرای استانداردهای جدید میگذرد و باید در نظر داشت که این موضوع با همراهی نخبگان، مدیران و فعالان حوزه صنعت و فناوری محقق خواهد شد. استانداردهای ملی ایران با تکیه بر پیشینه تاریخی و علمی کشور، نقش مهمی در ارتقاء سلامت جهانی و توسعه فناوری ایفا میکند.
نادرقلی ابراهیمی افزود: افتخار بزرگی است که در کشوری با بیش از 7000 سال فرهنگ، تاریخ و فناوری زندگی میکنیم. کشوری که همواره در مسیر تاریخسازی و تمدنسازی گام برداشته و با تکیه بر استانداردهای ملی، میتواند سلامت جهانی و آیندهای روشن برای ایران رقم بزند. پایهگذاری علم مهندسی در ایران از سال 1304 به برکت حضور دکتر سید محمود حسابی آغاز شد و امروز نیز با بهرهگیری از نظرات اساتیدی چون دکتر ایرج حسابی، مسیر توسعه علمی و فنی کشور ادامه دارد.
وی به ظرفیتها و پتانسیلهای گسترده استان مرکزی در حوزههای مختلف به خصوص علم و صنعت اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این استان با پتانسیلها و ظرفیتهای گسترده علمی و صنعتی، جایگاهی ممتاز در توسعه فناوری دارد و میتواند فراتر از شرایط فعلی در عرصههای ملی و بینالمللی اثرگذار باشد. در این راستا باید همافزایی ویژهای میان دستگاههای اجرایی، بخشهای دولتی و خصوصی ایجاد شود تا بتوان از این ظرفیتها و پتانسیلها بهترین بهره را برد.
استاندارد استان مرکزی عملکرد قابل توجهی در سال گذشته داشته است
استاندار مرکزی نیز در این همایش به عملکرد استان بهرغم چالشهای غیرمنتظره اشاره کرده و گفت: مجموعه استاندارد در این استان با وجود چالشها و برنامههای غیرمنتظره، عملکرد قابل توجهی در بازه زمانی سال گذشته داشته که شایسته تقدیر است. باید تلاش شود تا این جایگاه حفظ شود و حرکت در مرزهای دانش و تبدیل آن به کاربردهای روزمره در بخشهای اشتغال، تجارت، درمان و سایر بخشها از جمله وظایف اصلی است و توقف در مسیر توسعه برای استان مرکزی جایز نیست.
مهدی زندیهوکیلی بر تدوین و اجرای استانداردهای جدید و حرکت فراتر از استانداردهای موجود تأکید داشته و افزود: استان مرکزی به عنوان منطقه نخست در تنوع صنعتی کشور باید در بخش تدوین و اجرای استانداردهای جدید نیز پیشرو باشد و حرکت فراتر از استانداردهای موجود را در دستور کار قرار دهد. این استان در بخش صنعت ساختمان از جمله استانهای پیشرو در استفاده از محصولات استاندارد نظیر بتن آماده و آسانسور است و این روند باید در سایر بخشها نیز گسترش یابد.
وی ادامه داد: استان مرکزی در بازه زمانی یک قرن گذشته همواره پیشرو در توسعه صنعتی کشور بوده و در حال حاضر نیز با برخورداری از تنوع بالای تولیدات صنعتی، نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا میکند. این استان در حوزه نیروی انسانی و صنعتگران توانمندی به خصوصی دارد و بخش قابل توجهی از تولیدات استان حاصل تلاش متخصصان حوزه دانش فنی و صنعتی است. باید با تجهیزات بیشتر و حرکت به سمت فعالیتهای دانشبنیان، مسیر صنعتیسازی این ظرفیتها را هموار کرد.
استاندار مرکزی به افزایش چشمگیر صادرات غیرنفتی این استان در سال گذشته اشاره کرده و اظهار داشت: ثبت 1.6 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی نشاندهنده توجه ویژه به کیفیت و استاندارد محصولات تولیدی استان است. اما از سوی دیگر این استان در بخش صادرات کشاورزی و بستهبندی عقبماندگیهایی دارد و در این راستا برای جذب بازارهای منطقهای و ارتقاء جایگاه استان در این بخش، باید با رعایت استانداردها و بهبود فرآیندها، تلاش بیشتری صورت گیرد.
استاندارد نقش مؤثری در ارتقاء کیفیت تولیدات صنعتی و معدنی کشور دارد
مدیرکل استاندارد استان مرکزی نیز در این همایش بر نقش استاندارد در ارتقاء کیفیت محصولات و همچنین توسعه پایدار تأکید کرده و گفت: حوزه استاندارد نقش مؤثری در ارتقاء کیفیت تولیدات صنعتی و معدنی کشور دارد و در این راستا استاندارد لازمه توسعه پایدار است. در این رابطه این ادارهکل 125 استاندارد اجباری را تدوین کرده و با صدور 11 پروانه علامت استاندارد، نقش مؤثری در ارتقاء کیفیت تولیدات و ایمنی صنعتی کشور ایفا کرده است.
محمود نصرالهی به طبقهبندی تولیداتی که در استان مرکزی مشمول استاندارد شدهاند اشاره داشته و در این خصوص افزود: مجموع تولیداتی که در این استان مشمول استاندارد شدهاند به 2011 فقره طبقهبندی میرسد که نشاندهنده رشد قابل توجه در بخشهای صنعتی و معدنی است. از ابتدای سال جاری تاکنون، 1244 حادثه آموزشی در قالب دورههای کارشناسی و آموزشهای تخصصی برگزار شده که استان را در جایگاه نخست کشور در این زمینه قرار داده است.
وی به ارجاع پرسشها و آزمونهای مرتبط با فراوردههای نفتی به استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: با توجه به قرارگیری در مرکز کشور، حجم قابل توجهی از پرسشها و آزمونهای مرتبط با فراوردههای نفتی به این استان ارجاع داده میشود که مسئولیت سنگینی را بر دوش استان گذاشته است. در بخش آزمون فرآوردههای نفتی، تاکنون 9680 فقره نمونهبرداری و آزمون انجام شده که بیانگر گستردگی و اهمیت فعالیتهای ادارهکل استاندارد استان در سطح ملی و حتی بینالمللی است.