مدیرکل صمت استان خبر داد:
صادرات 800 مترمربع فرش دستباف به ارزش 156 هزار دلار از استان مرکزی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 800 مترمربع فرش دستباف به ارزش 156 هزار دلار فرش دستباف از این استان صادر شد. عمده محمولههای فرش دستباف این استان در سال گذشته به بازار هدف آمریکا، چین و فرانسه صادر شده است.
به گزارش ایلنا، علی جودکی افزود: میزان تولید فرش دستباف استان مرکزی در سال جاری حدود 10 هزار مترمربع بوده است. سال گذشته نیز انواع فرش دستباف تمام ابریشم، ظریف کرک و ابریشم، تجاری، درشت بافت، گبه و تابلو فرش در نقاط مختلف این استان بافته شده است.
وی ادامه داد: استان مرکزی از دیرباز در حوزه فرش دستباف یکی از قطبهای ملی و جهانی بوده است. برجستهسازی این ظرفیت اقتصادی و پیوند زدن آن با علم و دانش برای بهرهبرداری هر چه بیشتر از این ظرفیت در دستور کار ادارهکل صنعت، معدن و تجارت است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به افزایش چشمگیر بنگاههای صادراتی در استان اشاره کرده و اظهار داشت: 830 بنگاه صادراتی در حوزه تجارت خارجی در این استان فعال است و 5 پایانه صادراتی نیز به متقاضیان این بخش خدمات ارائه میدهد.
جودکی تصریح کرد: در 6 ماه نخست سال جاری تراز تجاری استان مرکزی به 250 میلیون دلار رسید. در حال حاضر 957 کارت بازرگانی در این استان فعال است و صاحبان آنها مبادرت به انجام فعالیتهای بازرگانی در حوزه صادرات و واردات میکنند.