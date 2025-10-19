خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل صمت استان خبر داد:

صادرات 800 مترمربع فرش دستباف به ارزش 156 هزار دلار از استان مرکزی

صادرات 800 مترمربع فرش دستباف به ارزش 156 هزار دلار از استان مرکزی
کد خبر : 1702233
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 800 مترمربع فرش دستباف به ارزش 156 هزار دلار فرش دستباف از این استان صادر شد. عمده محموله‌های فرش دستباف این استان در سال گذشته به بازار هدف آمریکا، چین و فرانسه صادر شده است.

به گزارش ایلنا، علی جودکی افزود: میزان تولید فرش دستباف استان مرکزی در سال جاری حدود 10 هزار مترمربع بوده است. سال گذشته نیز انواع فرش دستباف تمام ابریشم، ظریف کرک و ابریشم، تجاری، درشت بافت، گبه و تابلو فرش در نقاط مختلف این استان بافته شده است.

وی ادامه داد: استان مرکزی از دیرباز در حوزه فرش دستباف یکی از قطب‌های ملی و جهانی بوده است. برجسته‌سازی این ظرفیت اقتصادی و پیوند زدن آن با علم و دانش برای بهره‌برداری هر چه بیشتر از این ظرفیت در دستور کار اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به افزایش چشمگیر بنگاه‌های صادراتی در استان اشاره کرده و اظهار داشت: 830 بنگاه صادراتی در حوزه تجارت خارجی در این استان فعال است و 5 پایانه صادراتی نیز به متقاضیان این بخش خدمات ارائه می‌دهد.

جودکی تصریح کرد: در 6 ماه نخست سال جاری تراز تجاری استان مرکزی به 250 میلیون دلار رسید. در حال حاضر 957 کارت بازرگانی در این استان فعال است و صاحبان آنها مبادرت به انجام فعالیت‌های بازرگانی در حوزه صادرات و واردات می‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ