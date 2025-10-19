صادرات 800 مترمربع فرش دستباف به ارزش 156 هزار دلار از استان مرکزی

به گزارش ایلنا، علی جودکی افزود: میزان تولید فرش دستباف استان مرکزی در سال جاری حدود 10 هزار مترمربع بوده است. سال گذشته نیز انواع فرش دستباف تمام ابریشم، ظریف کرک و ابریشم، تجاری، درشت بافت، گبه و تابلو فرش در نقاط مختلف این استان بافته شده است.

وی ادامه داد: استان مرکزی از دیرباز در حوزه فرش دستباف یکی از قطب‌های ملی و جهانی بوده است. برجسته‌سازی این ظرفیت اقتصادی و پیوند زدن آن با علم و دانش برای بهره‌برداری هر چه بیشتر از این ظرفیت در دستور کار اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به افزایش چشمگیر بنگاه‌های صادراتی در استان اشاره کرده و اظهار داشت: 830 بنگاه صادراتی در حوزه تجارت خارجی در این استان فعال است و 5 پایانه صادراتی نیز به متقاضیان این بخش خدمات ارائه می‌دهد.

جودکی تصریح کرد: در 6 ماه نخست سال جاری تراز تجاری استان مرکزی به 250 میلیون دلار رسید. در حال حاضر 957 کارت بازرگانی در این استان فعال است و صاحبان آنها مبادرت به انجام فعالیت‌های بازرگانی در حوزه صادرات و واردات می‌کنند.

