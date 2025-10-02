خبرگزاری کار ایران
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی خبر داد:

بهره‌برداری از 7 مرکز خدمات سلامت در راستای توسعه زیرساخت‌های بهداشتی درمانی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: 7 مرکز خدمات سلامت جدید در راستای توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی این استان، با همکاری معاونین دانشگاه و حمایت‌های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به بهره‌برداری رسید. بهره‌برداری از این مراکز با هدف ارتقاء خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق کم‌برخوردار این استان و با مدیریت هزینه و صرفه‌جویی راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جواد نظری در مراسم بهره‌برداری از 7 مرکز و پایگاه خدمات سلامت که با حضور معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، نمایندگان اراک در مجلس و همچنین معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی به صورت دورسخنی برگزار شد، افزود: اکثر این مراکز در مناطق حاشیه‌نشین و کم‌برخوردار احداث استان مرکزی شده‌اند که نیاز مبرم به خدمات بهداشتی و درمانی دارند تا باعث ارتقاء خدمات سلامت استان شود.

وی ادامه داد: این مراکز شامل پایگاه سلامت فردوس، پایگاه سلامت خیابان شهدا، پایگاه سلامت منطقه علی‌ابن‌ابیطالب، پایگاه سلامت الزهرا خیابان داوران، پایگاه سلامت منطقه مرزگران، مرکز خدمات جامع سلامت محصول خیابان جهانگیری و پایگاه سلامت امام حسین در منطقه سجادیه (باغ خلج) هستند که با اعتباری بالغ بر 310 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ملی راه‌اندازی شده‌اند و به بهره‌برداری رسیده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: همزمان با این بهره‌برداری از این پروژه‌های بهداشتی و درمانی، یک دستگاه OCT پیشرفته با قابلیت تصویربرداری از شبکه چشم در مرکز امام رضا اراک نصب شده که پاسخگوی نیازهای درمانی بیماران چشم‌پزشکی خواهد بود. همچنین یک دستگاه سونوگرافی مغز به ارزش 70 میلیارد ریال توسط یک فرد خیراندیش خریداری و در کلینیک ویژه بیمارستان ولیعصر راه‌اندازی شد.

