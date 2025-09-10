آغاز فعالیت سومین جشنواره فرش دستباف روستای جیریا

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی افزود: در جشنواره فرش دستباف روستای جیریا، علاوه بر عرضه فرش دستباف این روستا، کارگاه‌های قالی‌بافی و رنگ‌رزی نیز برگزار می‌شود. فرش دستباف روستای جیریا شهره جهانی دارد و برگزاری این جشنواره نقش مؤثری در معرفی بیشتر تولیدات فرش این خطه دارد.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری جشنواره فرش دستباف روستای جیریا، آشنایی بیشتر با فرش دستباف، حفظ این هنر اصیل و توسعه اقتصادی این روستا است. هم‌اکنون 1000 دار قالی در روستای جیریا وجود دارد و بیش از 2000 بافنده در این منطقه به هنر زیبای بافت فرش دستباف مشغول هستند.

فرماندار شهرستان اراک اظهار داشت: مهمترین نقوش فرش‌های روستای جیریا شامل عباسی، مینیاتوری، تک‌گله، بته، لچک ترنج، مستوفی، ماهیخوار، زیرخاکی و تبریزی است. این روستا در 55 کیلومتری شهرستان اراک قرار دارد و از توابع بخش مرکزی این شهرستان محسوب می‌شود.

