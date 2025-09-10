خبرگزاری کار ایران
فرماندار شهرستان اراک خبر داد:

آغاز فعالیت سومین جشنواره فرش دستباف روستای جیریا

فرماندار شهرستان اراک گفت: سومین جشنواره فرش دستباف روستای جیریا، همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اکرم و امام جعفر صادق در پارک حضرت ولیعصر این روستا فعالیت خود را آغاز کرد. در این جشنواره که تا 21 شهریور ماه سال جاری ادامه دارد، 1000 تخته فرش دستبافت جیریا در 30 غرفه ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی افزود: در جشنواره فرش دستباف روستای جیریا، علاوه بر عرضه فرش دستباف این روستا، کارگاه‌های قالی‌بافی و رنگ‌رزی نیز برگزار می‌شود. فرش دستباف روستای جیریا شهره جهانی دارد و برگزاری این جشنواره نقش مؤثری در معرفی بیشتر تولیدات فرش این خطه دارد.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری جشنواره فرش دستباف روستای جیریا، آشنایی بیشتر با فرش دستباف، حفظ این هنر اصیل و توسعه اقتصادی این روستا است. هم‌اکنون 1000 دار قالی در روستای جیریا وجود دارد و بیش از 2000 بافنده در این منطقه به هنر زیبای بافت فرش دستباف مشغول هستند.

فرماندار شهرستان اراک اظهار داشت: مهمترین نقوش فرش‌های روستای جیریا شامل عباسی، مینیاتوری، تک‌گله، بته، لچک ترنج، مستوفی، ماهیخوار، زیرخاکی و تبریزی است. این روستا در 55 کیلومتری شهرستان اراک قرار دارد و از توابع بخش مرکزی این شهرستان محسوب می‌شود.

