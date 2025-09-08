مدیرکل راهداری استان خبر داد:
بهرهبرداری از 21 پروژه عمرانی در استان مرکزی
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی به اجرای پروژههای عمرانی در این استان اشاره کرده و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 21 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 10 هزار و 539 میلیارد ریال در نقاط مختلف استان به بهرهبرداری رسیده است.
به گزارش ایلنا، روحاله محسنزاده افزود: این پروژهها با بکارگیری 71 اکیپ پیمانی به مرحله بهرهبرداری رسیده و شامل احداث راههای روستایی، رفع نقاط حادثهخیز و همچنین روکش آسفالت 700 کیلومتر از راههای روستایی و شریانی است.
وی ادامه داد: هماکنون قراردادهای متعدد دیگری شامل احداث و تعریض راههای فرعی، رفع نقاط حادثهخیز و روکش محورهای شریانی و اصلی از جمله محورهای دلیجان اصفهان، اراک راهجرد و خمین الیگودرز از جمله طرحهای در دست اقدام است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی اظهار داشت: پروژههایی که در حال حاضر در مرحله اجرا قرار دارند، با اعتباری بالغ بر 20 هزار و 500 میلیارد ریال در حال انجام هستند که بخش زیادی از آنها تا پایان سال جاری بهرهبرداری میشوند.
محسنزاده به ویژگیهای سرمایهگذاریهای انجام شده اشاره داشته و تصریح کرد: این حجم از سرمایهگذاری و اقدامات عمرانی، گامی مهم در راستای ارتقاء ایمنی راهها، توسعه شبکه ارتباطی روستایی و نوسازی محورهای مواصلاتی اصلی کشور به شمار میرود.
وی به حجم و وسعت راهها و محورهای مواصلاتی استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: 6400 کیلومتر انواع آزادراه، راه اصلی و راه روستایی در این استان وجود دارد که از این میزان 4000 کیلومتر آن را راههای روستایی تشکیل میدهد.