به گزارش ایلنا، روح‌اله محسن‌زاده افزود: این پروژه‌ها با بکارگیری 71 اکیپ پیمانی به مرحله بهره‌برداری رسیده و شامل احداث راه‌های روستایی، رفع نقاط حادثه‌خیز و همچنین روکش آسفالت 700 کیلومتر از راه‌های روستایی و شریانی است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون قراردادهای متعدد دیگری شامل احداث و تعریض راه‌های فرعی، رفع نقاط حادثه‌خیز و روکش محورهای شریانی و اصلی از جمله محورهای دلیجان اصفهان، اراک راهجرد و خمین الیگودرز از جمله طرح‌های در دست اقدام است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی اظهار داشت: پروژه‌هایی که در حال حاضر در مرحله اجرا قرار دارند، با اعتباری بالغ بر 20 هزار و 500 میلیارد ریال در حال انجام هستند که بخش زیادی از آنها تا پایان سال جاری بهره‌برداری می‌شوند.

محسن‌زاده به ویژگی‌های سرمایه‌گذاری‌های انجام شده اشاره داشته و تصریح کرد: این حجم از سرمایه‌گذاری و اقدامات عمرانی، گامی مهم در راستای ارتقاء ایمنی راه‌ها، توسعه شبکه ارتباطی روستایی و نوسازی محورهای مواصلاتی اصلی کشور به شمار می‌رود.

وی به حجم و وسعت راه‌ها و محورهای مواصلاتی استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: 6400 کیلومتر انواع آزادراه، راه اصلی و راه روستایی در این استان وجود دارد که از این میزان 4000 کیلومتر آن را راه‌های روستایی تشکیل می‌دهد.

