سخنگوی کمیسیون شوراها در گفتوگو با ایلنا:
مخالفان قالیباف به دنبال تسویهحساب سیاسی هستند
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با رد ادعای تعطیلی مجلس، انتقادهای مطرحشده علیه محمدباقر قالیباف را ناشی از «تسویهحساب سیاسی» مخالفان او دانست و با تأکید بر تداوم فعالیتهای تقنینی و نظارتی مجلس، گفت در شرایط جنگی باید از دامن زدن به اختلافات سیاسی پرهیز کرد و موفقیت رئیس مجلس را موفقیت نظام دانست.
ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتوگو با ایلنا، با رد ادعای تعطیلی مجلس، گفت: مخالفان محمدباقر قالیباف از گذشته با او زاویه داشتهاند و اکنون در حال تسویهحساب سیاسی هستند. وی با تأکید بر اینکه فعالیتهای تقنینی و نظارتی مجلس در جریان است، موفقیت رئیس مجلس در مأموریتهای محوله را موفقیت نظام برشمرد و خواستار پرهیز از دامن زدن به اختلافات در شرایط جنگی شد.
بیاتی با انتقاد از اظهارات اخیر درباره تعطیلی مجلس، این ادعاها را ناشی از انگیزههای سیاسی دانست و گفت: برخی افراد از گذشته با محمدباقر قالیباف زاویه و دلخوری داشتهاند و اکنون در حال تسویهحساب سیاسی هستند.
به گفته وی طرح چنین مباحثی از سوی افرادی که خود در مجموعه نظام حضور دارند، به جایگاه مجلس آسیب میزند و زمینهساز تفرقه در جامعه میشود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان با رد ادعای تعطیلی مجلس اظهار کرد: مگر میشود در کشوری با ۲۹۰ نماینده، یک نفر مجلس را تعطیل یا فعال کند؟ این ادعاها خلاف واقع است و تنها به اختلافات دامن میزند.
بیاتی با تأکید بر اینکه مجلس به فعالیت خود ادامه میدهد، گفت: در شرایط فعلی، مجلس هم وظایف تقنینی و هم مأموریتهای نظارتی خود را دنبال میکند و حتی برای تداوم قانونگذاری، امکان برگزاری جلسات به صورت مجازی نیز پیشبینی و تصویب شده است.
وی با اشاره به شرایط امنیتی کشور افزود: در وضعیت جنگی، جمع شدن همزمان ۲۹۰ نماینده میتواند مخاطرات امنیتی ایجاد کند. تشخیص نحوه فعالیت مجلس بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و مصوبات این شورا نیز پس از تأیید رهبر معظم انقلاب اجرا میشد. بنابراین ادعای تعطیلی مجلس فاقد مبنای واقعی استف مگر این که آقایانی که ادعای کذب مطرح می کنند قرار گذاشته باشند چنین مصوبهای را هم منکر شوند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پاسخ به این پرسش که آیا این اظهارات میتواند به شکافهای سیاسی دامن بزند، گفت: تازهترین فرامین رهبری، تأکید بر حفظ انسجام ملی است و طرح چنین موضوعاتی به وحدت مردم آسیب میزند. امروز مردم با گرایشهای مختلف سیاسی در کنار نظام ایستادهاند و مسئولان نیز باید از هر اقدامی که موجب ناامیدی جامعه شود، پرهیز کنند.
بیاتی با اشاره به عملکرد مجلس در هفتههای اخیر افزود: تنها در این مدت، بیش از ۲۰ مأموریت نظارتی در استانها، شهرها و وزارتخانههای مختلف انجام شده است که نشان میدهد مجلس نهتنها تعطیل نیست، بلکه وظایف نظارتی خود را نیز به شکل مستمر دنبال میکند.
نماینده مردم تفرش در مجلس دوازدهم درباره امکان برخورد حقوقی با برخی اظهارات نمایندگان نیز گفت: قانون برای نمایندگان در حوزه اظهار نظر مصونیت قائل شده است، اما اگر فردی به شخص دیگری اتهام وارد کند، امکان شکایت و پیگیری قانونی وجود دارد.
بیاتی همچنین درباره سخنان اخیر رئیسجمهور مبنی بر هماهنگی میان سه قوه اظهار کرد: امروز کشور درگیر جنگ است و همانگونه که اعضای یک خانواده در برابر مهاجم اختلافات را کنار میگذارند، مسئولان نیز باید وحدت خود را حفظ کنند و از پرداختن به اختلافات سیاسی بپرهیزند.
وی در ادامه با اشاره به مسئولیتهای محمدباقر قالیباف گفت: رئیس مجلس در چارچوب مسئولیتهای قانونی و مأموریتهای محوله فعالیت میکند و همه باید برای موفقیت او تلاش کنند، زیرا موفقیت قالیباف، موفقیت نظام است. در شرایط کنونی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد حفظ انسجام و حمایت از مسئولانی است که در حال انجام مأموریتهای خود هستند.
کبری آجربندیان