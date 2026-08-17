پیام تبریک خانه کارگر مازندران به مناسبت روز آزادگان
دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران به همراه رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیران تأمین اجتماعی استان، فرارسیدن ٢۶ مردادماه سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان عزیز به میهن اسلامی را تبریک گفتند.
به گزارش ایلنا، متن کامل پیام بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
پیام تبریک و گرامیداشت ۲۶ مرداد؛ سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی
۲۶ مردادماه، یادآور یکی از درخشانترین برگهای تاریخ پرافتخار مقاومت ملت ایران است؛ روزی که پس از سالها صبر، استقامت و ایستادگی، آزادگان سرافراز به آغوش میهن اسلامی بازگشتند و ملت بزرگ ایران با اشک شوق و افتخار، به استقبال قهرمانانی رفت که سالهای دشوار اسارت را با ایمان، عزت و سربلندی پشت سر گذاشته بودند.
آزادگان، اسوههای صبر و استقامت و نمادهای زنده عزت و غیرت ملیاند؛ مردانی که در سختترین شرایط، با تکیه بر ایمان و آرمانهای والای خود، اجازه ندادند زنجیرهای اسارت، روح آزادگی و عزت آنان را به بند کشد. نام و خاطره آنان، همواره در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد بود.
دبیر، اعضای هیئت اجرایی و مرکز فرهنگی خانه کارگر و اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مازندران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و ادای احترام به مقام والای آزادگان سرافراز، فرارسیدن سالروز بازگشت غرورآفرین این اسوههای صبر و پایداری به میهن اسلامی را به تمامی آزادگان عزیز، خانوادههای معظم آنان و جامعه شریف کارگری و بازنشستگان استان مازندران تبریک و تهنیت عرض میکند.
بیتردید، روایت صبر و مقاومت آزادگان، سرمایهای گرانبها برای نسلهای امروز و فرداست و فرهنگ ایثار، وفاداری، مقاومت و آزادگی آنان میتواند چراغ راه جامعه در مسیر عزت، پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی باشد.
خانه کارگر استان مازندران
کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مازندران