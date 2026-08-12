برپایی موکب شهرداری های مازندران در مشهد مقدس

به گزارش ایلنا، همزمان با ایام عزاداری رحلت نبی مکرم اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) و با هدف خدمت‌رسانی بیشتر به زائران و عزاداران اهل‌بیت (ع) به ویژه زائران و هیئات مازندرانی، موکب شهرداری‌های استان مازندران در مشهد مقدس برپا شده و آماده ارائه خدمات به زائران و عزاداران است.

این موکب با رویکرد خدمت‌رسانی و تسهیل حضور مردم در آیین‌های سوگواری، در خیابان امام رضا(ع)، نبش امام رضا(ع) ۲۳ مستقر شده است.

موکب شهرداری‌های استان مازندران از روز چهارشنبه ٢١ مرداد تا جمعه پذیرای زائران و عزاداران بوده و خدمات مورد نیاز را به مردم شریف ایران اسلامی و به‌ویژه مردم استان مازندران ارائه می‌کند.

برپایی این موکب در مشهد مقدس، جلوه‌ای از حضور و همراهی مدیریت شهری مازندران با مردم در ایام سوگواری اهل‌بیت(ع) و تلاشی برای خدمت‌رسانی به زائرانی است که در این ایام خود را به بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) می‌رسانند.

شهرداری‌های استان مازندران با بسیج ظرفیت‌های خود تلاش دارند در این ایام، زمینه خدمت‌رسانی شایسته به زائران و عزاداران را فراهم کرده و سهمی در میزبانی از عاشقان اهل‌بیت(ع) داشته باشند.

منبع ایلنا

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