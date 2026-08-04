راهپیمایی باشکوه جاماندگان اربعین حسینی در قائمشهر برگزار شد
آیتالله معلمی در اجتماع بزرگ جاماندگان اربعین قائمشهر، اربعین حسینی را نماد وحدت، وفاداری و تجدید میثاق با آرمانهای عاشورا دانست و با تأکید بر استمرار راه شهدا، خونخواهی شهدای اسلام را مطالبهای بحق برای ملت ایران عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مازندران، قائمشهر در اربعین حسینی، صحنه حضور گسترده و پرشور عاشقان اهلبیت(ع) بود؛ جایی که هزاران نفر از مردم مؤمن و ولایتمدار این شهرستان با حضور در آیین راهپیمایی جاماندگان اربعین، ضمن تجدید بیعت با آرمانهای عاشورا، جلوههایی از عشق، وحدت و دلدادگی به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را در فضایی سرشار از معنویت به نمایش گذاشتند.
آیین باشکوه راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، هیئتهای مذهبی، جوانان، مسئولان و خادمان مواکب در قائمشهر برگزار شد و شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچمهای عزای حسینی و پرچم سرخ خونخواهی، مسیر اصلی این راهپیمایی را از حسینیه عاشقان ثارالله تا آستان مقدس امامزاده محمد(ع) پیمودند.
در طول مسیر، دهها موکب مردمی با ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی و خدمترسانی به عزاداران، فضای معنوی اربعین را در سطح شهرستان بازآفرینی کردند و جلوهای از همدلی، مشارکت مردمی و فرهنگ میزبانی حسینی را به نمایش گذاشتند.
مراسم پایانی نیز با اجرای برنامههای متنوع مذهبی از جمله تلاوت آیاتی از قرآن کریم، سخنرانی، مرثیهسرایی، مداحی، ذکر مصیبت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و قرائت زیارت اربعین در فضایی آکنده از شور و شعور حسینی برگزار شد.
آیتالله علی معلمی، نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائمشهر، در این اجتماع عظیم با اشاره به درسهای ماندگار نهضت عاشورا، اظهار کرد: عصر حاضر شباهتهای فراوانی با دوران قیام حضرت سیدالشهدا(ع) دارد و ملتهای آزاده جهان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند الگوگیری از مکتب عاشورا هستند.
وی با اشاره به شهادت رهبر شهید انقلاب حضرت آیتالله خامنهای، آن را تکرار مظلومیت عاشورا در روزگار معاصر دانست و افزود: خونخواهی و انتقام خون امام شهید و دیگر شهدای جنگ تحمیلی از یزیدیان زمان، آمریکا و رژیم صهیونیستی، مطالبهای بحق برای ملت عاشورایی ایران است و این مسیر به دست خونخواهان و منتقمان راه شهیدان استمرار خواهد یافت.
امام جمعه قائمشهر در ادامه با تأکید بر جایگاه اربعین حسینی در تقویت انسجام امت اسلامی خاطرنشان کرد: اربعین، نماد اتحاد، همبستگی، وفاداری و عشق به اهلبیت عصمت و طهارت(ع) است و پیام روشن دلدادگی شیعیان و محبان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را به جهانیان مخابره میکند؛ حضوری که امسال نیز با شکوهی کمنظیر جلوهگر شد.
بر اساس این گزارش، آیین پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی علاوه بر مراسم محوری قائمشهر، بهصورت همزمان در پنج نقطه دیگر این شهرستان نیز برگزار شد.
در منطقه بالاتجن، مسیر پیادهروی از روستای باغدشت به سمت آرامگاه علامه طبرسی و همچنین از روستای شیخگلی به سمت دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد. در منطقه کوهساران نیز عاشقان حسینی از مسیر چشمهسر تا روستای سیدابوصالح و همچنین از روستای بالالموک تا گلزار شهدای منطقه به سوگواری و پیادهروی پرداختند. همچنین در شهر ارطه، آیین جاماندگان اربعین از منطقه کفشکرکلا تا آستان مقدس امامزاده سیدمهدی(ع) با حضور گسترده مردم برگزار شد.
راهپیمایی جاماندگان اربعین در قائمشهر امسال نیز برای هشتمین سال متوالی با حضور پرشور مردم، فعالیت گسترده مواکب مردمی و مشارکت هیئتهای مذهبی، جلوهای از وحدت، همبستگی اجتماعی، فرهنگ خدمترسانی و تجدید میثاق با آرمانهای عاشورا و نهضت حسینی را به نمایش گذاشت.