امام جمعه موقت ساری:
اربعین بزرگترین مانور وحدت مسلمانان است/دشمن از قدرت تمدنی اربعین هراس دارد
امام جمعه موقت ساری با تأکید بر اینکه سبک زندگی منتظرانه بر پایه دینمحوری، عزتمحوری و مسئولیتپذیری شکل میگیرد، گفت: اربعین حسینی بزرگترین مانور مسلمانان جهان است و دشمنان با سانسور رسانهای در تلاشاند عظمت این حرکت تمدنی را کمرنگ جلوه دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلام محمدرضا نصوری در خطبههای نماز جمعه ساری با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: تقوا انسان را از گناه دور میکند و زمینه حرکت در مسیر توحید و بندگی خداوند را فراهم میسازد. انسان در دوران غیبت باید سبک زندگی خود را بر اساس یک «زیست منتظرانه» تعریف کند و با شناخت خدا و امام زمان(عج)، مسیر رضایت الهی را دنبال کند.
وی با بیان اینکه جامعه منتظر بر سه محور دینمحوری، عزتمحوری و مسئولیتپذیری استوار است، افزود: دینمحوری یعنی شناخت صحیح قرآن و عترت، رعایت حقالله و حقالناس، پایبندی به آموزههای دینی، وفای به عهد، صداقت و امانتداری؛ چراکه خروجی دین باید در رفتار و کردار انسان نمایان باشد.
امام جمعه موقت ساری با اشاره به محور عزتمحوری تصریح کرد: انسان مؤمن باید در کنار خداشناسی و امامشناسی، دشمنشناسی نیز داشته باشد و مراقب باشد رفتارش موجب خشنودی دشمنان اسلام نشود. همچنین مسئولیتپذیری و انجام تکلیف الهی از مهمترین ویژگیهای یک انسان منتظر است.
نصوری در بخش دیگری از سخنان خود، اربعین را بزرگترین مانور شیعیان و مسلمانان جهان توصیف کرد و گفت: با وجود حضور میلیونی عاشقان اهلبیت(ع)، رسانههای وابسته به جریان استکبار تلاش میکنند این حرکت عظیم را سانسور کنند، زیرا از ظرفیت وحدتآفرین و تمدنساز اربعین هراس دارند.
وی با بیان اینکه میان فرهنگ عاشورا و فرهنگ انتظار پیوندی ناگسستنی وجود دارد، افزود: زیارت اربعین علاوه بر معرفی شخصیت و اهداف قیام امام حسین(ع)، مفاهیمی همچون مبارزه با جهل، فساد، سلطهگری و ظلم را تبیین میکند و زمینهساز بیداری امت اسلامی است.
امام جمعه موقت ساری ادامه داد: پیادهروی اربعین نمونهای از جامعه مهدوی است؛ جایی که ایثار، همدلی، خدمت، کرامت و اتحاد در بالاترین سطح خود به نمایش گذاشته میشود و این همان الگویی است که برای زمینهسازی ظهور باید در جامعه تقویت شود.
وی همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت شیخ فضلالله نوری، این عالم مجاهد را از چهرههای برجسته مبارزه با استبداد و نفوذ غربگرایی دانست و بر ضرورت معرفی اندیشهها و آثار وی به نسل جوان تأکید کرد.
نصوری در ادامه با اشاره به سالروز شهادت سرلشکر خلبان عباس بابایی، اخلاص، تقوا، روحیه ایثار و بیاعتنایی این شهید به مقام و مسئولیت را الگویی ارزشمند برای مدیران و جوانان برشمرد.
امام جمعه موقت ساری در پایان با اشاره به شرایط منطقه و جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: اگرچه دشمن با حضور مردم، اقتدار نیروهای مسلح و جبهه مقاومت ناکام مانده است، اما جنگ پایان نیافته و همه باید با حفظ وحدت، امیدآفرینی، پرهیز از انتشار اخبار یأسآور و تقویت انسجام ملی، در برابر جنگ روانی دشمن هوشیار باشند.