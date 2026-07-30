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مدیرکل آموزش و پرورش استان:

آمادگی کامل مازندران برای سال تحصیلی جدید

آمادگی کامل مازندران برای سال تحصیلی جدید
کد خبر : 1820451
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مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در جلسه شورای آموزش و پرورش استان که به ریاست یونسی رستمی استاندار مازندران برگزار شد، با ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت های آموزشی و پرورشی انجام شده در سال جاری اظهار داشت: تمام ظرفیت‌های استان برای بازگشایی باشکوه مدارس و نواختن زنگ مهر بسیج شده است.

به گزارش ایلنا، فریدون کلبادی‌نژاد در جلسه شورای آموزش و پرورش استان مازندران با اشاره به دستاوردهای اخیر این نهاد در حوزه‌های عمرانی و آموزشی، از افتتاح چهار پروژه آموزشی در غرب استان با حضور وزیر آموزش و پرورش خبر داد و آن را گامی مهم در توسعه سرانه فضاهای آموزشی دانست.

 وی در تشریح اقدامات «پروژه مهر» اظهار داشت: امتحانات نهایی پایه یازدهم به پایان رسیده و آزمون‌های پایه دوازدهم نیز با رعایت کامل سلامت و استانداردها در ۲۹۴ حوزه امتحانی تا ۱۲ مردادماه ادامه خواهد داشت؛ همچنین تمام ظرفیت‌های استان برای بازگشایی باشکوه مدارس و نواختن زنگ مهر بسیج شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با ارائه آماری از روند ثبت‌نام‌ها و هدایت تحصیلی، از ثبت‌نام ۷۵ درصدی دانش‌آموزان پایه هفتم و هدایت تحصیلی بیش از ۴۲ هزار دانش‌آموز پایه نهم خبر داد. وی در بخش دیگری از سخنان خود بر رویکرد عدالت‌محور آموزش و پرورش تأکید کرد و افزود: ۳۱ هزار دانش‌آموز در قالب «طرح حامی» تحت پوشش قرار گرفته‌اند و با اجرای «کارت نشاط»، بستری شفاف برای توزیع هدفمند کمک‌های خیرین فراهم شده است.

آمادگی کامل مازندران برای سال تحصیلی جدید

  کلبادی‌نژاد در پایان با اشاره به انجام ۴۲۸ هزار غربالگری در طرح نماد، از فعالیت مستمر کارگروه کیفیت‌بخشی برای بهسازی و زیباسازی مدارس خبر داد تا محیطی مطلوب برای آغاز سال تحصیلی مهیا گردد.

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