استاندار مازندران:
صدور ۲۹ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۲۴۱ میلیون دلار
استاندار مازندران با تأکید بر نقش راهبردی سرمایهگذاری در شتاببخشی به توسعه اقتصادی استان، از افزایش چشمگیر جذب سرمایهگذاری خارجی در مازندران خبر داد و گفت: طی دو سال گذشته روند جذب سرمایهگذاران خارجی در استان شتاب گرفته و مازندران به یکی از کانونهای نوظهور سرمایهگذاری کشور تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، یونسی رستمی با بیان اینکه سرمایهگذاری موتور محرک رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای رفاه عمومی است، اظهار کرد: ما در استان با فراهمسازی بسترهای مناسب برای حضور سرمایهگذاران، تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش موانع و ایجاد همافزایی میان دستگاههای اجرایی، توانسته زمینه افزایش اعتماد سرمایهگذاران خارجی و تقویت جایگاه مازندران در عرصه سرمایهگذاری را فراهم کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در بخشهای صنعت، کشاورزی، شیلات، گردشگری، حملونقل و اقتصاد دریامحور افزود: طی دو سال گذشته، ۲۹ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش بیش از ۲۴۱ میلیون دلار برای استان صادر شده است که از این میزان، ۵۳ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در قالب ۱۶ پروژه، پس از طی مراحل قانونی، در سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به ثبت نهایی رسیده و قطعی شده است.
استاندار مازندران این روند را بیانگر افزایش اعتماد سرمایهگذاران خارجی به ظرفیتهای اقتصادی، امنیت سرمایهگذاری و چشمانداز توسعه استان دانست و تصریح کرد: بخش عمده این سرمایهگذاریها در حوزههای صنعت، حملونقل با هدف تقویت کریدور بینالمللی شمال ـ جنوب، کشاورزی و شیلات، گردشگری و ساختمان متمرکز شده است؛ بخشهایی که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و فرصتهای شغلی، نقش مؤثری در توسعه زیرساختهای اقتصادی، افزایش توان تولید، رشد صادرات و ارتقای جایگاه راهبردی مازندران در مبادلات منطقهای ایفا خواهند کرد.
یونسی رستمی با تأکید بر استمرار سیاست حمایت از سرمایهگذاران خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت استان، رویکردی مسئلهمحور، تسهیلگر و مبتنی بر رفع موانع تولید و سرمایهگذاری است و همه ظرفیتهای اجرایی استان برای هدایت سرمایهها به سمت طرحهای اولویتدار و پیشران بسیج شده است.
وی در پایان تأکید کرد: با تداوم این سیاستها و حمایت همهجانبه از سرمایهگذاران، مسیر توسعه پایدار، رونق تولید، افزایش اشتغال و تقویت بنیه اقتصادی مازندران با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد.