یادواره شهدای کارگر مازندران در قائمشهر برگزار شد/ تأکید بر وحدت ملی، تداوم راه شهدا و جهاد تبیین
یادواره شهدای کارگر استان مازندران با حضور گسترده خانوادههای معظم شهدای کارگری، مسئولان استانی و شهرستانی، اعضای شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هزاران نفر از کارگران، بازنشستگان، بسیجیان، تشکلها و انجمنهای صنفی کارگری و اقشار مختلف مردم در قائمشهر برگزار شد؛ مراسمی که سخنرانان آن بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام ملی، تبعیت از ولایت فقیه و استمرار راه شهدا در عرصههای مختلف تأکید کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یادواره شهدای کارگر استان مازندران به میزبانی شهرستان قائمشهر، روز سهشنبه در محل اجتماع شبانه مردم این شهرستان با حضور خانوادههای معظم شهدای کارگری، مسئولان استانی و شهرستانی، اعضای شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هزاران نفر از جامعه بزرگ کارگری و بازنشستگان، اعضای بسیج کارگری و کارخانجات، تشکلها و انجمنهای صنفی کارگری و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
این آیین معنوی با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، مذهبی، قرائت قرآن کریم، مدیحهسرایی، روایتگری دفاع مقدس و تجلیل از مقام شامخ شهدای کارگر همراه بود و حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بر ضرورت پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی، تقویت وحدت و همدلی ملی و تداوم راه شهیدان تأکید کردند.
در این مراسم، نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان و نایبرئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمریبگیران تأمین اجتماعی کشور، با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره)، شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: راه پرافتخار شهیدان، راه عزت، استقلال، ولایتمداری، دفاع از ارزشهای اسلامی و صیانت از آب و خاک میهن عزیزمان است و این مسیر باید با بصیرت، آگاهی و حضور همیشگی مردم ادامه یابد.
وی با اشاره به نقش تعیینکننده جامعه کارگری در دوران دفاع مقدس افزود: جامعه بزرگ کارگری استان مازندران، بهویژه شهرستان قائمشهر، در سالهای دفاع مقدس با تقدیم دهها شهید، صدها جانباز، آزاده و ایثارگر، ثابت کرد که در کنار تلاش برای حفظ سنگر تولید و اقتصاد کشور، دفاع از انقلاب اسلامی، امنیت و تمامیت ارضی ایران را نیز وظیفهای الهی و انقلابی میداند.
دریابیگی خاطرنشان کرد: ایران اسلامی هرگز رشادتها و جانفشانیهای رزمندگان دلیر خطه مازندران و شهرستان شهیدپرور قائمشهر را از یاد نخواهد برد؛ مردان بزرگی که با ایثار و فداکاری خود از اسلام، انقلاب و استقلال کشور دفاع کردند و تنها در شهرستان قائمشهر بیش از ۴۰ شهید از جامعه کارگری و صدها ایثارگر تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است که این افتخار برای همیشه در تاریخ این دیار ماندگار خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه مهمترین رسالت امروز ملت ایران، استمرار راه شهدا و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: حضور آگاهانه و همهجانبه مردم در صحنههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، مهمترین تضمینکننده اقتدار کشور است و در کنار آن، امروز در میدان جنگ نرم و رسانهای نیز وظیفهای سنگین بر دوش همه دلسوزان نظام قرار دارد. دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران ادامه داد: در شرایط کنونی باید با بهرهگیری از ابزار روشنگری، تبیین صحیح واقعیتها، اقناع منطقی افکار عمومی و گفتوگوی صادقانه با نسل جوان، زمینه آشنایی هرچه بیشتر آنان با آرمانها، اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی را فراهم کنیم؛ چراکه جهاد تبیین، یکی از مهمترین نیازهای امروز جامعه است.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مازندران، حفظ وحدت و انسجام ملی را مهمترین سرمایه اجتماعی کشور دانست و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، اتحاد، همدلی، همبستگی و انسجام ملی، رمز عبور از مشکلات و خنثیسازی توطئههای دشمنان است؛ موضوعی که همواره مورد تأکید رهبر شهید و همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنهای، قرار داشته و دارد.
وی با بیان اینکه محور مشترک پیامها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در ۵ ماه اخیر، حفظ انسجام ملی و تقویت همبستگی اجتماعی بوده است، افزود: جامعه کارگری، بازنشستگان، تشکلهای صنفی و همه اقشار مردم باید با تکیه بر وحدت، بصیرت، مسئولیتپذیری و مطالبهگری آگاهانه، ضمن مقابله با جریانهای معاند و انحرافی، اجازه ندهند دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنان به سرمایههای اجتماعی و وحدت ملت ایران آسیب وارد کنند.
دریابیگی در پایان تأکید کرد: پاسداشت یاد و خاطره شهدای کارگر، تنها به برگزاری یادوارهها محدود نمیشود، بلکه ادامه راه آنان با حفظ وحدت ملی، دفاع از آرمانهای انقلاب، تقویت تولید، حمایت از کارگران و صیانت از عزت، استقلال و امنیت ایران اسلامی معنا پیدا میکند و جامعه کارگری مازندران همچنان با همان روحیه ایثار و وفاداری، در کنار نظام اسلامی و مردم عزیز ایران خواهد ایستاد.