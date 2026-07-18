پلمب مرکز غیرمجاز درمان ناباروری در آمل/ پرونده متخلفان به مرجع قضایی ارسال شد

به گزارش ایلنا، آزاده ناظری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، از شناسایی و پلمب یک مرکز غیرمجاز مداخله در امور ناباروری در شهرستان آمل خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی، کارشناسان نظارت بر درمان معاونت درمان از این مرکز بازرسی کردند که مشخص شد بدون دریافت پروانه قانونی و به صورت غیرمجاز در حوزه درمان ناباروری فعالیت می‌کند.

ناظری افزود: این مرکز با هماهنگی‌های لازم توسط کارشناسان نظارت بر درمان پلمب شد و پرونده متخلفان نیز برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تأکید بر مخاطرات فعالیت مراکز درمانی فاقد مجوز برای سلامت افراد و جامعه، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه سلامت یا تخلفات پزشکی، درمانی و تعرفه‌ای، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ یا واحد رسیدگی به شکایات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران گزارش کنند.

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