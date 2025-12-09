مسئول بسیج رسانه مازندران:
برگزاری دومین رویداد رسانهای «طنین» در مازندران
مسئول بسیج رسانه مازندران گفت: دومین رویداد رسانهای ۲۴ ساعته «طنین» ویژه بانوان استان همزمان با چهارمین جشنواره ملی بانوان حریم رسالت برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، عبدالمهدی حق شناس مسئول بسیج رسانه مازندران در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت جایگاه زنان در جامعه اسلامی ـ ایرانی اظهار داشت: دومین رویداد رسانهای ۲۴ ساعته «طنین» ویژه بانوان فرصتی است تا توانمندیها، ایستادگی و نقشآفرینی بانوان در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به زبان رسانه بازنمایی شود.
وی افزود: در این رویداد قالبهای متنوعی همچون کلیپ و گزارش ویدئویی، موشنگرافی، اینفوگرافی، پادکست، مستند، عکس، گزارش تحقیقی و تحلیلی، یادداشت و سرمقاله، گزارش خبری، مصاحبه و تیتر پیشبینی شده است تا هر رسانه بتواند متناسب با ظرفیت خود، محتوای اثرگذار تولید کند.
به گفته مسئول بسیج رسانه مازندران، محورهای محتوایی این رویداد شامل موضوعاتی، چون زن و خودباوری، مقاومت و شجاعت زنان، اشتغالزایی و کارآفرینی، عفاف و پوشش و هویت زن مسلمان، تبیین جایگاه بانوان در غرب و اسلام، اولویتها و الزامات زن مسلمان ایرانی، روایتسازی زنان در نبرد ۱۲ روزه، حضور زنان موفق در ایران و جهان اسلام، چالش جمعیت و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی خواهد بود.
وی تأکید کرد: این رویداد رسانهای دوشنبه ۲۴ آذر بهصورت ۲۴ ساعته برگزار میشود و انتظار میرود رسانهها و فعالان فرهنگی با تولید آثار در قالبهای مختلف، نقش بانوان در جامعه اسلامی ایرانی را پررنگتر سازند.
این مسئول اعلام کرد: این رویداد رسانهای با هدف بازتاب نقشآفرینی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بانوان ایرانی و مسلمان در استان مازندران برگزار خواهد شد.