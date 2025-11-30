رئیس اتاق بازرگانی مازندران:
رویداد «تا ثریا» حلقه گمشده صادرات مازندران را تکمیل میکند
رئیس اتاق بازرگانی مازندران رویداد تا ثریا را حلقه گمشده میان اتاق و سرمایهگذاران دانست و تأکید کرد: ایدههای نو و قابلاجرا که هزینهها را کاهش و بهرهوری را افزایش دهند، با حمایت کامل اتاق همراه خواهند شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی تقی پور صبح یکشنبه در نشست خبری پیرامون رویداد «تا ثریا» با تأکید بر اهمیت صنایع تبدیلی و نگاه فناورانه در بخش کشاورزی استان، گفت: از هر ایده جدید و قابلاجرا که منجر به کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری شود استقبال میکنیم و اتاق بازرگانی حمایت کامل خواهد داشت.
وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه صادرات افزود: از سال ۹۷ سپردهگذاری ارزی و سیاستهای بانک مرکزی روند صادرات را با چالش جدی مواجه کرده است. رفع تعهدات ارزی به شکل فعلی صادرکنندگان را دچار مشکل کرده و نیازمند تغییر نگاه و روش بانک مرکزی هستیم.
تقیپور همچنین به خسارتهای ناشی از آفت مگس مدیترانهای اشاره کرد و گفت: برای صادرات میوههای باکیفیت باید بستر مناسب فراهم شود و جهاد کشاورزی در این زمینه ورود جدی داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با انتقاد از وضع عوارض صادراتی بر مرکبات استان اظهار داشت: مازندران الگوی کشت مرکبات است، اما به دلیل بخشنامههای موجود، محصولات استان بهعنوان خارج از الگوی کشت شناختهشده و صادرکنندگان مجبور به پرداخت عوارض هستند. این موضوع باغداران را متضرر کرده و نیازمند اصلاح فوری است.
وی رویداد «تا ثریا» را حلقه گمشده میان اتاق بازرگانی و سرمایهگذاران دانست و گفت: این رویداد میتواند زمینهساز ورود سرمایهگذاران به پروژههای اجرایی و فناورانه باشد و نقش تجار در توسعه صنایع تبدیلی و صادرات را برجسته کند.
تقیپور بر ضرورت همکاری رسانهها با اتاق بازرگانی تأکید کرد و افزود: رسانهها باید در کنار اتاق باشند تا مشکلات صادرکنندگان برجسته شود و به تصمیمگیران منتقل گردد. تنها با عزم جدی و همافزایی میتوان مسیر صادرات استان را رقابتپذیر کرد.