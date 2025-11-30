به گزارش خبرنگار ایلنا، علی تقی پور صبح یک‌شنبه در نشست خبری پیرامون رویداد «تا ثریا» با تأکید بر اهمیت صنایع تبدیلی و نگاه فناورانه در بخش کشاورزی استان، گفت: از هر ایده جدید و قابل‌اجرا که منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری شود استقبال می‌کنیم و اتاق بازرگانی حمایت کامل خواهد داشت.

وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه صادرات افزود: از سال ۹۷ سپرده‌گذاری ارزی و سیاست‌های بانک مرکزی روند صادرات را با چالش جدی مواجه کرده است. رفع تعهدات ارزی به شکل فعلی صادرکنندگان را دچار مشکل کرده و نیازمند تغییر نگاه و روش بانک مرکزی هستیم.

تقی‌پور همچنین به خسارت‌های ناشی از آفت مگس مدیترانه‌ای اشاره کرد و گفت: برای صادرات میوه‌های باکیفیت باید بستر مناسب فراهم شود و جهاد کشاورزی در این زمینه ورود جدی داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با انتقاد از وضع عوارض صادراتی بر مرکبات استان اظهار داشت: مازندران الگوی کشت مرکبات است، اما به دلیل بخشنامه‌های موجود، محصولات استان به‌عنوان خارج از الگوی کشت شناخته‌شده و صادرکنندگان مجبور به پرداخت عوارض هستند. این موضوع باغداران را متضرر کرده و نیازمند اصلاح فوری است.

وی رویداد «تا ثریا» را حلقه گمشده میان اتاق بازرگانی و سرمایه‌گذاران دانست و گفت: این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز ورود سرمایه‌گذاران به پروژه‌های اجرایی و فناورانه باشد و نقش تجار در توسعه صنایع تبدیلی و صادرات را برجسته کند.

تقی‌پور بر ضرورت همکاری رسانه‌ها با اتاق بازرگانی تأکید کرد و افزود: رسانه‌ها باید در کنار اتاق باشند تا مشکلات صادرکنندگان برجسته شود و به تصمیم‌گیران منتقل گردد. تنها با عزم جدی و هم‌افزایی می‌توان مسیر صادرات استان را رقابت‌پذیر کرد.

