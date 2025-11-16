اجرای چهارمین دوره طرح«خاتم» برای آموزش خودمراقبتی به زنان و دختران مازندرانی
سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران از اجرای چهارمین دوره طرح آگاهسازی «خاتم» با هدف آموزش خودمراقبتی و مهارتهای زندگی به هزاران زن و دختر استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، رقیه رحمانی سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران با تاکید بر این که سلامت همهجانبه زنان و دختران، سرمایهای ارزشمند و تعیینکننده برای پیشرفت و بالندگی جامعه است، خاطرنشان کرد: این سرمایه گرانقدر در مواجهه با پیچیدگیها و مخاطرات زندگی مدرن، نیازمند حفاظت است.
وی تصریح کرد: اگرچه تمامی آحاد جامعه و نهادهای متولی در قبال حفظ این سرمایه مسئولیت دارند، اما خط مقدم این فرآیند، توانمندسازی خود دختران و زنان در زمینه خودمراقبتی است که طرح «خاتم» با همین هدف و برای ارتقای آگاهیهای آنان طراحی و اجرا شده است.
وی با تاکید بر رسالت سازمان بهزیستی در اجرای مداخلات پیشگیرانه از آسیبهای اجتماعی، افزود: ما در این سازمان، خود را موظف میدانیم که برای ارتقای دانش شهروندان از هیچ کوششی فروگذار نکنیم و برای ما توفیق و باعث افتخار است که در این مسیر مهم، همراه و همگام با مردم و سایر نهادها گام برداریم.
رقیه رحمانی، سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران، در توضیح هدف از اجرای طرح آگاهسازی دختران و زنان با تأکید بر خودمراقبتی و گفت: طرح خاتم، طرحی هدفمند است که با محوریت کرامت انسانی، به دنبال افزایش سواد سلامت اجتماعی و سواد رسانهای بانوان و دختران ۱۳ تا ۴۰ سال است.
وی افزود: این طرح با ایجاد یک شبکه ارتباطی سازنده بین نوجوانان، والدین، جوانان، زنان و ارائهدهندگان خدمات تخصصی، درصدد ارتقای دانش، عزت نفس و خودشکوفایی آنان در حوزه مسائل روانی-اجتماعی است.
رحمانی خاطرنشان کرد: هدف نهایی، دستیابی بانوان و دختران به استقلال، خودباوری و احقاق حقوق مادی و معنوی خود است تا با تغییر مطلوب شرایط، کنترل نسبی بر محیط زندگی خود داشته و از آسیبهای اجتماعی پیشگیری شود.
وی افزود: این طرح در راستای بهزیستن و کاهش خطرات و آسیبهای روانی-اجتماعی طراحی شده و از جمله اهداف اختصاصی آن، ارتقای دانش، آگاهی و تابآوری گروه هدف است.
سرپرست بهزیستی مازندران خاطرنشان کرد: این اقدام در جهت تربیت و مراقبت از نسل سالم و ایمن به عنوان سرمایههای اجتماعی کشور انجام میپذیرد و بر آموزش مهارتهای زندگی و خودمراقبتی به زنان و دختران استان تأکید دارد.
رقیه رحمانی سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران، با تشریح رویکردهای موثر در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، مشارکت فعال جامعه بهویژه نوجوانان را کلید اصلی موفقیت این برنامهها دانست و بر نقش محوری مشارکت اجتماعی تاکید و اظهار داشت: بررسیها نشان میدهد ظرفیتسازی برای جلب حمایت و توانمندسازی مخاطبان در طراحی و اجرای برنامههای پیشگیری، کارایی و اثربخشی اقدامات را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد.
سرپرست اداره کل بهزیستی استان تاکید کرد: این رویکرد بهویژه در گروه سنی نوجوانان از اهمیت دوچندانی برخوردار است، چرا که تاثیرپذیری از همسالان علاوه بر ارتقای دانش و آگاهی، بستری برای ترویج پیامهای پیشگیرانه و شناسایی مسائل اولویتدار فراهم میکند.
سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران خاطرنشان کرد: این برنامه برای چهارمین سال متوالی در استان و با مشارکت بیش از ۴۰ تسهیلگر آموزشدیده از ابتدای آبانماه آغاز شده و امسال به صورت داوطلبانه و با هماهنگی اداره فوریتهای بهزیستی استان، برای بیش از هزار نفر از زنان و دختران مازندرانی در حال اجراست.