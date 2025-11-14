امام جمعه ساری:
مبارزه با ظلم و تقویت فرهنگ کتابخوانی از اولویتهای جامعه است
امام جمعه ساری با تأکید بر تقوا و مبارزه با ظلم، به مشکلات اقتصادی و بحران آب در مازندران اشاره کرد و خواستار تدابیر لازم برای حمایت از مظلومان و جبهه مقاومت شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی، امام جمعه ساری در خطبههای این هفته نماز جمعه ساری، ضمن تأکید بر اهمیت تقوای فردی و اجتماعی، گفت: آدم باید همانطور که خانه و زندگی خود را پاک نگه میدارد، دل و جان خود را نیز پاک نگه دارد؛ تقوا از درون انسان را پاک میکند و امیدواریم درون ما پاکتر از بیرونمان باشد.
وی به موضوع مبارزه با ظلم اشاره کرد و گفت: هیچگاه خداوند راضی نیست که انسان در برابر ظلم سکوت کند. باید یا طرف مظلوم باشی و یا با ظالم مبارزه کنی. کمک به ظالم حتی به صورت جزئی نیز در حکم حمایت از ظلم است و باید از آن پرهیز کرد.
امام جمعه ساری در ادامه توضیح داد: مبارزه با ظلم به سه شکل است: نخست، مبارزه سلبی، یعنی عدم کمک به ظالم؛ دوم، کمک به مظلوم که خود مبارزهای با ظلم است؛ و سوم، مبارزه ایجابی با ظالم که به معنی مقابله مستقیم با اقدامات ظالمانه است.
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام، افزود: هر کسی که به مظلوم کمک کند، خداوند قدم او را در روز قیامت روی پل صراط حفظ خواهد کرد.
امام جمعه ساری به اهمیت کتاب و کتابخوانی در جامعه اشاره کرد و روز کتاب و کتابخوانی را فرصتی برای گرامیداشت این مقوله دانست.
وی افزود: کتاب برای رشد انسان بسیار مهم است. کتابداران و نویسندگان خدمات بزرگی به علم و دانش میکنند. کسانی که در این مسیر فعالیت میکنند باید مورد تقدیر قرار گیرند.
آیتالله محمدی لائینی در ادامه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور نیز پرداخت و گفت: کشور با چالشهای جدی اقتصادی مواجه است. مسئولین باید برای حل مشکلات کشاورزی و مدیریت منابع آبی تدابیر دقیقی اتخاذ کنند. به ویژه در مازندران که وضعیت کشاورزی بسیار حساس است، مدیریت صحیح منابع آبی ضروری است.
وی به بحران آب اشاره کرد و افزود: "بیش از ۹۰ درصد منابع آبی کشور برای مصارف کشاورزی و صنعتی مصرف میشود و تنها ۱۰ درصد برای شرب مورد استفاده قرار میگیرد. مسئولین باید این بخش را به درستی مدیریت کنند.
نماینده ولی فقیه در مازندران به مسائل منطقهای و جهانی اشاره کرد و از وضعیت غزه و سودان ابراز نگرانی کرد.
وی گفت: در غزه، اسرائیل همچنان بخشهای زیادی از خاک فلسطین را اشغال کرده و ظلمهای بیرحمانهای علیه مردم بیدفاع آنجا صورت میگیرد. در سودان نیز جنایتهای بزرگی توسط گروههای تروریستی انجام میشود و متأسفانه نگاه جهانی به این فجایع بسیار کمرنگ است.
آیتالله محمدی لائینی بر ضرورت حمایت از جبهه مقاومت و مقابله با ظلمهای جهانی تأکید کرد.
وی همچنین به برخی مسائل داخلی کشور اشاره کرد و خواستار نظارت بیشتر بر قیمتگذاری کالاهای ضروری شد. امام جمعه ساری با تشکر از سخنان رئیس قوه قضائیه در مورد گرانیها و ناهنجاریهای اجتماعی، از دادستانیها و سازمان بازرسی خواست که اقدامات جدیتری برای مهار افزایش بیرویه قیمتها و جلوگیری از تخلفات انجام دهند.
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به روز آزادسازی سوسنگرد و نقش مردم مازندران در بازسازی این شهر، از مردم مازندران به خاطر خدمات ارزندهشان در دفاع مقدس تشکر کرد.
وی همچنین به آغاز هفته بسیج اشاره کرده و تأکید کرد که بسیج باید به عنوان یک نعمت الهی حفظ و تقویت شود.