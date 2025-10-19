ضرورت تقویت مشارکت مردمی در توسعه روستاها

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی قربانی روز یک‌شنبه در نشست سراسری مدیران دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری‌های کشور که به میزبانی استانداری مازندران برگزار شد، تاکید کرد: برای حل مشکلات موجود در حوزه دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، جلسات متعددی در قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی به صورت منظم در حال پیگیری است.

وی با اشاره به مباحث مختلف در حوزه توزیع عوارض و مالیات در روستاها، گفت: در بیش از یک دهه گذشته، توزیع عوارض و مالیات‌ها به صورت تدریجی بهبود یافته و ما در حال کار بر روی مدل‌هایی برای توزیع عادلانه‌تر آن در مناطق مختلف کشور هستیم.

معاون امور دهیاری‌ها سازمان و شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موضوعات توسعه روستایی و اهمیت مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرایی تاکید کرد و افزود: مشارکت مردمی از قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از آن ضروری است تا توسعه واقعی و پایدار در روستاها به وقوع بپیوندد.

وی به مشکلات موجود در تقسیم منابع و اختیارات اشاره کرد و توضیح داد: نظام تمرکزگرای حاکمیت ایران مانع از ایجاد یک سیستم فدرالی و تقسیم عادلانه‌تر قدرت و منابع در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها است. هنر مدیریت در این است که بتوانیم میان برنامه‌ریزی و اختیارات استانی تعادلی برقرار کنیم تا در عین حفظ حقوق همه استان‌ها، به رشد و توسعه مناسب دست یابیم.

قربانی به اقدامات دولت در جهت تقویت دهیاری‌ها اشاره کرد و افزود: با توجه به محدودیت‌های موجود، در تلاش هستیم که اعتبارات ملی را به دهیاری‌ها منتقل کرده و نظارت بر عملکرد آن‌ها را بهبود دهیم تا خدمات بیشتری به مردم ارائه شود.

وی افزود: دهیاران باید شرایط کاری و امنیت شغلی مناسب داشته باشند، اما در عین حال توجه به آموزش و توانمندسازی آن‌ها نیز در نظر گرفته می‌شود.

