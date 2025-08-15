به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ساری با اشاره به حدیثی از حضرت علی (ع) مبنی بر اینکه "استغفار، حلال همه مشکلات است" بر اهمیت توبه و بازگشت به درگاه الهی تأکید کرد.

وی همچنین محبت به اهل بیت (ع) را اساس اسلام دانست و شور و شکوه مراسم اربعین را نمونه‌ای از این محبت عظیم برشمرد.

امام جمعه ساری با بیان اینکه "انسانی که دلبسته خاک و وطن خود باشد، هرگز آن را ترک نمی‌کند"، بر لزوم گنجاندن عشق به وطن و نوعدوستی در ساختار تربیتی نسل جدید تأکید کرد و فرد محوری و خودگرایی را دستاورد فرهنگ غرب خواند.

آیت‌الله محمدی لائینی با استناد به فرمایش دیگری از حضرت علی (ع) که فرمودند "کسی که ظلم می‌کند، کسی که به او کمک می‌کند و کسی که از این موضوع راضی است، همگی در این ظلم نقش دارند"، بر مسئولیت همگانی در برابر ظلم و بی‌عدالتی اشاره کرد.

وی ضمن قدردانی از برگزاری باشکوه مراسم اربعین در مرکز استان و سایر شهرستان‌ها از مردم، نهادهای امنیتی و خادمان موکب‌ها تشکر کرد و گفت: دشمنان برای چنین اجتماع عظیمی خواب‌هایی دیده بودند، اما چشم‌های بیدار گمنامان امام زمان (عج) باعث شده است که این اجتماعات محفوظ بمانند.

امام جمعه ساری با اشاره به مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها از مسئولان خواست تا برای رفع این معضلات چاره‌اندیشی کنند.

وی همچنین با گرامیداشت روز آزادگان (۲۶ مرداد)، آزادگان را "شهدای زنده" خواند که با صبر و مقاومت خود در دوران اسارت، عزت کشور را حفظ کرده و تن به ذلت دشمن ندادند و بر لزوم تکریم شایسته آنان تأکید کرد.

آیت‌الله محمدی لائینی به مناسبت در پیش بودن روز وقف بر اهمیت این سنت حسنه و بستر خیرات در دین اسلام تأکید کرد و روز مسجد (۳۰ مرداد) را فرصتی برای یادآوری نقش محوری مساجد در تاریخ اسلام دانست.

وی مساجد را پایگاه بسیج مستضعفین، پیروزی اسلام، و پرورش‌دهنده فرهنگ دینی و انقلابی خواند و تصریح کرد: هر چیزی که با فرهنگ مسجد و رشد اقتصادی سازگار نباشد، باید کنار گذاشته شود.

وی با انتقاد از برخی کنسرت‌ها و بی‌بندوباری‌ها و اختلاط‌ها در آن‌ها، پرسید: خروجی کنسرت‌ها چقدر به جنگی که با اسرائیل داریم کمک می‌کند؟ بر اولویت اقتصاد، عمران و آبادانی بر برگزاری چنین برنامه‌هایی تأکید کرد.

امام جمعه ساری با بیان اینکه اکنون در میدان جنگ هستیم و چشممان باید به دشمن باشد بر لزوم حفظ وحدت و انسجام و آمادگی در برابر دشمنان تأکید کرد و خواستار جدی گرفتن فرهنگی شد که می‌تواند در مقابل دشمن پیروزمان کند.

وی همچنین با اشاره به جنگ اقتصادی، هشدار داد که آمریکا با توطئه‌ای جدید در مرزهای شمال غربی کشور به دنبال ایجاد پایگاه است، افزود: اگر اینجا را به آمریکا اجاره دهیم، یعنی ناتو را پشت مرز خودمان آورده‌ایم.

نماینده ولی فقیه در مازندران تأکید کرد: آمریکا "شیطان" است و جای حضورش در این سرزمین نیست و به زودی پای او از کل منطقه قطع خواهد شد.

