به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن لوازم خانگی ایران، رئیس هیئت‌مدیره شرکت جهان وینش سیما در گفتگو با آینده سازان با اشاره به نقش نمایشگاه‌های تخصصی در معرفی برندها و توسعه بازار، گفت: برگزاری این رویدادها می‌تواند سکوی رشد و شناسایی مشتریان جدید برای تولیدکنندگان داخلی باشد، اما در کنار آن، مشکلات ارزی، بروکراسی اداری و تحریم‌ها همچنان مانند سدی در برابر پیشرفت صنعت لوازم خانگی ایستاده‌اند.

حامد جعفری‌جبلی با تأکید بر اهمیت حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های تخصصی اظهار کرد: این رویدادها باعث معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی و گسترش ارتباط آن‌ها با بازار می‌شود. هر تولیدکننده‌ای که در این نمایشگاه‌ها شرکت می‌کند، می‌تواند مشتریان جدیدی پیدا کرده و به توسعه فعالیت‌های خود کمک کند.

وی افزود: حمایت دولت و ارگان‌های مرتبط در این مسیر ضروری است، زیرا تولیدکنندگان برای ادامه مسیر به پشتیبانی واقعی نیاز دارند، نه شعارهای مقطعی.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت جهان وینش سیما با انتقاد از روند تخصیص ارز گفت: در حال حاضر، مشکلات ارزی و روند طولانی تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت، تولیدکنندگان را در صف‌های طولانی و فرآیندهای پیچیده اداری گرفتار کرده است. همین مسئله، باعث تأخیر در واردات مواد اولیه و کاهش سرعت تولید شده است.

جعفری‌جبلی افزود: در کنار این مشکلات، بروکراسی اداری، بیمه، گمرک و سایر سازمان‌های مرتبط نیز روند تولید را کند کرده‌اند. در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، اولویت با تولید است، در کشور ما متأسفانه تولید نخستین قربانی قطعی برق و محدودیت‌های اداری است.

نقش فناوری و هوش مصنوعی در آینده لوازم خانگی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیشرفت فناوری در صنعت لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: هوش مصنوعی امروز وارد بسیاری از محصولات ما از جمله تلویزیون‌ها شده است. پیش‌بینی می‌کنم در آینده نزدیک، تمامی قطعات و دستگاه‌های لوازم خانگی از فناوری‌های هوشمند بهره ببرند. این موضوع می‌تواند کیفیت و کارایی محصولات ایرانی را به سطح بالاتری برساند.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت جهان وینش سیما با انتقاد از وضعیت اداری موجود بیان کرد: تولیدکنندگان انتظار حمایت ویژه‌ای ندارند، فقط کافی است دولت مزاحم کارشان نباشد. هر سال با شعار حمایت از تولید آغاز می‌شود، اما در عمل، موانع اداری و محدودیت‌های واردات مواد اولیه، اجازه رشد را از صنایع می‌گیرند.

جعفری‌جبلی افزود: در حال حاضر حتی برای ثبت سفارش مواد اولیه نیز محدودیت‌های ارزی سنگینی اعمال می‌شود؛ مثلاً به تولیدکننده اعلام می‌کنند که فقط تا سقف مشخصی می‌تواند واردات داشته باشد. این یعنی امکان توسعه از بین می‌رود.

امکان رقابت جهانی با رفع موانع سیاسی و اقتصادی

وی با اشاره به توان فنی تولیدکنندگان داخلی گفت: اگر موانع سیاسی و اقتصادی رفع شود، بدون تردید صنعت لوازم خانگی ایران می‌تواند در بازارهای بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشد. ما متخصصان و مهندسان توانمندی در کشور داریم که در صورت ایجاد شرایط مناسب، می‌توانند در خاورمیانه و سایر کشورها به صادرات گسترده دست پیدا کنند.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت جهان وینش سیما درباره استفاده از توان شرکت‌های داخلی و دانش‌بنیان در تولید محصولات گفت: در بخش تلویزیون حدود ۲۵ درصد از قطعات در داخل تولید می‌شود و در محصولات صوتی این سهم به بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌رسد. بسیاری از طراحی‌ها توسط شرکت‌های نخبه ایرانی انجام می‌شود که نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه صنایع داخلی است.

قاچاق و واردات غیررسمی، تهدیدی برای تولید ملی

جعفری‌جبلی در پایان با انتقاد از واردات غیرقانونی کالا اظهار کرد: متأسفانه واردات قاچاق یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های صنعت است. برخی افراد کالا را به‌صورت رسمی وارد می‌کنند، اما بعد از مدتی همان کالا به شکل غیرقانونی و بدون پرداخت عوارض مجدد وارد بازار می‌شود. این رفتارها نه‌تنها رقابت سالم را از بین می‌برد، بلکه به تولیدکنندگان داخلی نیز ضربه جدی وارد می‌کند.

وی تأکید کرد: اگر دولت تنها موانع اداری را بردارد و در کار تولیدکنندگان دخالت نکند، بخش خصوصی ایران توانایی آن را دارد که صنعت لوازم خانگی کشور را به جایگاهی برساند که نه‌تنها نیاز داخل را تأمین کند، بلکه به صادرکننده بزرگ منطقه نیز تبدیل شود.

