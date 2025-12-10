تحریمها بزرگترین مانع صادرات هستند
قائممقام مجموعه «آزمایش» در گفتوگو با آیندهسازان با اشاره به تأثیر مستقیم تحریمها، مشکلات ارزی و کاهش قدرت خرید مردم بر صنعت لوازم خانگی، تأکید کرد که در کنار این چالشها، ظرفیت نوآوری و توسعه محصولات دانشبنیان میتواند محرک اصلی پایداری تولید باشد؛ اما تداوم تحریمها همچنان سد اصلی پیشروی صادرات است.
به گزارش ایلنا به نقل از انجمن لوازم خانگی ایران، قائممقام مجموعهی «آزمایش» در گفتگو با آینده سازان، با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی کشور همچون سایر صنایع از مشکلات اقتصادی، تحریمها و کاهش قدرت خرید مردم آسیب دیده است، گفت: اما در عین حال، شرکتهای داخلی با تکیه بر نوآوری و تولید دانشبنیان میتوانند مسیر پایداری برای رشد ترسیم کنند و تحریمها بزرگترین مانع صادرات هستند.
هادی جعفری با نگاهی واقعبینانه به شرایط امروز صنعت لوازم خانگی اظهار کرد: صنعت لوازم خانگی هم مانند سایر بخشهای تولیدی کشور متأسفانه روزگار آسانی را نمیگذراند. تحریمها، مشکلات ارزی، و شرایط کلی اقتصاد کشور تأثیر مستقیمی بر روند تولید گذاشتهاند. رکود اقتصادی باعث کاهش قدرت خرید مصرفکننده نهایی شده و وقتی مردم توان خریدشان پایین میآید، طبیعتاً تقاضا برای کالا نیز کاهش مییابد؛ در نتیجه کل زنجیرهی تولید تا تأمین مواد اولیه تحت فشار قرار میگیرد.
وی افزود: در چنین شرایطی هیچ صنعتی حال خوشی ندارد، اما در همین وضعیت میتوان با خلاقیت و برنامهریزی، طرحهایی برای حفظ و حتی توسعهی تولید به اجرا گذاشت.
نوآوری در استراتژی جدید آزمایش
قائممقام مجموعه آزمایش دربارهی رویکرد تازهی این شرکت توضیح داد:
ما در مجموعهی آزمایش تلاش کردهایم با تکیه بر مزیتهای رقابتی واقعی خود، بهویژه در حوزهی محصولات سرمایشی، مسیر تازهای را در پیش بگیریم. یکی از دستاوردهای مهم ما تولید کولرهای پلیمری فوق کممصرف است که هم از نظر مصرف انرژی و هم دوام قطعات، در سطح بالایی قرار دارد.
جعفری افزود: از سوی دیگر، یکی از پروژههای بزرگ ما تولید انبوه موتورهای بیالدیسی (BLDC) است. این موتورها پیشتر عمدتاً از چین وارد میشدند و تولیدکنندگان داخلی همیشه در تهیهی آنها مشکل داشتند. اما امروز توانستهایم با راهاندازی خطوط تولید این موتورها در داخل کشور، گامی مهم برای کاهش وابستگی به واردات برداریم.
چالشهای تأمین مواد اولیه و نقدینگی
وی در ادامه به مشکلات تأمین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: مواد اولیهی لوازم خانگی دو دستهاند؛ بخشی از داخل کشور تأمین میشود و بخشی هم باید از خارج وارد شود. متأسفانه فرآیند تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرک بسیار زمانبر است. شرکتها مجبورند مدت طولانی منتظر بمانند تا مواد اولیهشان به دستشان برسد.
قائممقام مجموعه آزمایش با اشاره به چالش نقدینگی در صنعت لوازم خانگی ادامه داد: فروش ما عموماً بهصورت چکی و بلندمدت است، اما برای خرید مواد اولیه باید پرداختها کوتاهمدت انجام شود. همین تفاوت زمان دریافت و پرداخت، فشار زیادی به سرمایه در گردش شرکتها وارد میکند. در چنین شرایطی نقش بانکها و نهادهای تأمین سرمایه بسیار حیاتی است تا بتوانند این فاصله را جبران کنند.
جعفری دربارهی اهمیت برگزاری نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی بیان کرد: نمایشگاهها فرصتهای بسیار ارزشمندی هستند، زیرا اصلیترین بازیگران صنعت را در کنار هم قرار میدهند. در این رویدادها شرکتها میتوانند محصولات جدید، فناوریهای نو، مدلهای فروش و خرید تازه و ابتکارات خود را در مدت کوتاهی به اشتراک بگذارند. نمایشگاه امسال یکی از رویدادهای پربار بود و نشان داد صنعت لوازم خانگی ایران با وجود همه مشکلات، در مسیر پیشرفت حرکت میکند. امیدوارم در سالهای آینده این نمایشگاهها گستردهتر و بینالمللیتر برگزار شوند.
پیشبینی آینده صنعت لوازم خانگی
وی در پاسخ به چشمانداز پنجسالهی صنعت لوازم خانگی گفت: اگر بخواهیم بازار منطقه را در اختیار بگیریم، باید یک نکتهی اساسی را در نظر داشته باشیم و آن، مسئلهی مبادلات مالی است. تا زمانی که تحریمها برقرار باشند، صادرات با مشکلات جدی مواجه است. ما اگر کالایی را صادر کنیم، باید بتوانیم پولش را به کشور بازگردانیم؛ اما در شرایط تحریم، این کار تنها از مسیرهای غیررسمی مانند صرافیها ممکن است که پرهزینه و پرریسک است.
قائممقام مجموعه آزمایش با تأکید بر اهمیت رفع تحریمها اظهار کرد: حل مسئلهی تحریم یک موضوع ملی است و در حیطهی تصمیمگیری دولتمردان قرار دارد. در صورت رفع تحریمها، صادرات لوازم خانگی ایران میتواند دهها برابر رشد کند. اکنون هم بازارهایی مانند عراق، سوریه، اردن، کشورهای شمال و غرب آفریقا، و حتی جنوب اروپا علاقهمند به محصولات ایرانی هستند، اما محدودیتهای بانکی و تحریمها مانع ورود جدی ما به این بازارها میشود.
جعفری در پایان گفت: با وجود همهی مشکلات، صنعت لوازم خانگی ایران از ظرفیتهای بالایی برخوردار است. شرکتهای داخلی با وجود کمبود منابع، در حوزهی نوآوری، طراحی و تولید محصولات جدید تلاشهای چشمگیری انجام دادهاند. اگر چالشهای کلان اقتصادی و تحریمها برطرف شود، بدون تردید میتوانیم در بازار منطقهای و حتی جهانی سهم بزرگی به دست آوریم. امیدوارم در سالهای آینده شاهد شکوفایی بیشتر صنعت و برگزاری نمایشگاههایی در سطح بالاتر باشیم.