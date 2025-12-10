خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رشد ۲.۳ درصدی شاخص تولید صنعتی در آبان به نسبت سال گذشته

رشد ۲.۳ درصدی شاخص تولید صنعتی در آبان به نسبت سال گذشته
کد خبر : 1725608
لینک کوتاه کپی شد.

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در آبان ماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۲.۳ و ۴.۴ درصدی را تجربه کرده اند، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش ۰.۴ درصدی و شاخص فروش افزایش ۱.۲ درصدی داشته اند

به گزارش ایلنا به نقل از   گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره شاخص بخش صنعت و معدن در آبان ماه ۱۴۰۴، شاخص تولید بخش صنعت مبتنی بر شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۲.۳ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۰.۴ درصدی مواجه شده است.

در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشته فعالیت‌های«شیمیایی به جز دارو، خودرو و قطعات، دارو»  بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیت‌های «ماشین آلات و تجهیزات، چوب و کاغذ، غذایی و آشامیدنی» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند؛ در این ماه همچنین شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۸.۶ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۳.۲ درصدی مواجه شد.

 کاهش فروش ماشین آلات 
در آبان ماه سال ۱۴۰۴، شاخص فروش بخش صنعت مبتنی بر شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشته فعالیت‌های«دارو، غذایی و آشامیدنی و شیمیایی به جز دارو» بیشترین سهم در افزایش شاخص فروش و رشته فعالیت‌های ماشین آلات و تجهیزات سایر کانی های غیر فلزی و سیمان بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته اند.

رشد شرکت‌های معدنی بورسی 

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ، شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱۶.۸ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۲.۶ درصدی مواجه شده است.

در آبان ماه سال ۱۴۰۴ نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکت های صنعتی بورسی افزایش ۳.۳ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با افزایش ۰.۲ واحد درصدی به ماه قبل، ۴۷.۵ درصد رسیده اس. افزون بر این، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در آبان ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل ۲ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۴۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری