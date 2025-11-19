خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تدابیر گمرک برای کاهش توقف کالا در مبادی ورودی

تدابیر گمرک برای کاهش توقف کالا در مبادی ورودی
کد خبر : 1716470
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌کل گمرک گفت: با در نظر گرفتن تسهیلاتی در نظر داریم به کاهش هزینه‌های تجار و سرعت‌بخشی به ترخیص کالا در گمرکات کمک کنیم.

ایلنا: فرود عسگری رئیس‌کل گمرک ایران درباره ارائه تسهیلات به تجار گفت: مواردی را که گمرک می‌تواند به بازرگانان و تجار ارائه دهد را به صورت یک لیست تنظیم و طی بخشنامه‌ای به گمرکات ابلاغ خواهیم کرد و همین‌طور در اختیار اتاق بازرگانی قرار می‌دهیم. از جمله این موارد، استفاده از تسهیلات فعالان اقتصادی مجاز، بحث استفاده از انبارهای اختصاصی و کم کردن هزینه‌هاست. اگر تدابیری هم در حوزه اصلاح قوانین و مقررات لازم باشد شکل بگیرد، آنها را نیز پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: در بحث اظهار قبل از ورود نیز به بخش خصوصی قول دادیم که بتوانیم کار را انجام دهیم و همین‌طور موضوع حمل یکسره که کالا از مبادی ورود مستقیم به انبارهای شخصی یا گمرکات مرکز کشور بیاید. در موضوع کمک به جبران کمبود نقدینگی، بحث ترخیص نسیه مطرح شده که بر اساس آن ۶۰ درصد مواد اولیه و تجهیزات را می‌توانیم بدون پرداخت حقوق ورودی تا شش ماه بعد ترخیص کنیم و پس از آن کل عوارض پرداخت شود؛ این یک تنفس جدی برای فعالان اقتصادی است.

عسگری گفت: در بحث استفاده از تضامین نیز شرکت‌های فعال اقتصادی می‌توانند از ۱۸ نوع تسهیلات بهره‌مند شوند. مهم‌ترین آن این است که روز اظهار کالا، مبدا یک‌سال تودیعی ضمانتنامه بانکی باشد که کمک بسیار زیادی به فعالان می‌کند.

رئیس کل گمرک ایران افزود: در سایر مباحث حوزه گمرک، مانند تعیین ماهیت کالا نیز تمهیداتی در نظر گرفته‌ایم. اگر یک بار کالایی تعیین ماهیت شود، برای واحدهای تولیدی خوشنام و نمونه‌های ملی امتیاز بیشتری قائل شده‌ایم تا در دفعات بعدی تا شش، هشت و حتی نه ماه به آزمایشگاه ارسال نشود و از سابقه قبلی استفاده شود. این موضوع بر اساس قانون هیئت مقررات‌زدایی و قانون رفع موانع تولید در اختیار ما قرار گرفته است.

وی گفت: امیدواریم به رشد و توسعه اقتصاد کشور، کاهش هزینه‌ها و سرعت‌بخشی به ترخیص کالا در گمرکات کمک کنیم

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب