تدابیر گمرک برای کاهش توقف کالا در مبادی ورودی

ایلنا: فرود عسگری رئیس‌کل گمرک ایران درباره ارائه تسهیلات به تجار گفت: مواردی را که گمرک می‌تواند به بازرگانان و تجار ارائه دهد را به صورت یک لیست تنظیم و طی بخشنامه‌ای به گمرکات ابلاغ خواهیم کرد و همین‌طور در اختیار اتاق بازرگانی قرار می‌دهیم. از جمله این موارد، استفاده از تسهیلات فعالان اقتصادی مجاز، بحث استفاده از انبارهای اختصاصی و کم کردن هزینه‌هاست. اگر تدابیری هم در حوزه اصلاح قوانین و مقررات لازم باشد شکل بگیرد، آنها را نیز پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: در بحث اظهار قبل از ورود نیز به بخش خصوصی قول دادیم که بتوانیم کار را انجام دهیم و همین‌طور موضوع حمل یکسره که کالا از مبادی ورود مستقیم به انبارهای شخصی یا گمرکات مرکز کشور بیاید. در موضوع کمک به جبران کمبود نقدینگی، بحث ترخیص نسیه مطرح شده که بر اساس آن ۶۰ درصد مواد اولیه و تجهیزات را می‌توانیم بدون پرداخت حقوق ورودی تا شش ماه بعد ترخیص کنیم و پس از آن کل عوارض پرداخت شود؛ این یک تنفس جدی برای فعالان اقتصادی است.

عسگری گفت: در بحث استفاده از تضامین نیز شرکت‌های فعال اقتصادی می‌توانند از ۱۸ نوع تسهیلات بهره‌مند شوند. مهم‌ترین آن این است که روز اظهار کالا، مبدا یک‌سال تودیعی ضمانتنامه بانکی باشد که کمک بسیار زیادی به فعالان می‌کند.

رئیس کل گمرک ایران افزود: در سایر مباحث حوزه گمرک، مانند تعیین ماهیت کالا نیز تمهیداتی در نظر گرفته‌ایم. اگر یک بار کالایی تعیین ماهیت شود، برای واحدهای تولیدی خوشنام و نمونه‌های ملی امتیاز بیشتری قائل شده‌ایم تا در دفعات بعدی تا شش، هشت و حتی نه ماه به آزمایشگاه ارسال نشود و از سابقه قبلی استفاده شود. این موضوع بر اساس قانون هیئت مقررات‌زدایی و قانون رفع موانع تولید در اختیار ما قرار گرفته است.

وی گفت: امیدواریم به رشد و توسعه اقتصاد کشور، کاهش هزینه‌ها و سرعت‌بخشی به ترخیص کالا در گمرکات کمک کنیم

