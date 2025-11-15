ایلنا: دکتر نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفتگو با خبرنگار تولیدآنلاین، با اشاره به رشد کم‌سابقه تولید و صادرات در این بخش گفت: صنعت لوازم خانگی کشور در سال‌های اخیر در نقطه‌ای حساس از مسیر بلوغ خود قرار گرفته است و با وجود محدودیت‌های وارداتی، توانسته ظرفیت‌های تولید داخل را بالفعل کند.

وی با یادآوری خروج دو برند معروف کره‌ای از بازار ایران پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ افزود: در پی این شرایط و با توجه به محدودیت‌های شدید ارزی، شرکت‌های ایرانی برای جبران خلأ ایجادشده اقدام به سرمایه‌گذاری‌های گسترده کردند که نتیجه آن رشد چشمگیر تولید از ۸ میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۷ به ۲۰ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۳ و ثبت صادرات بیش از ۳۵۰ میلیون دلاری در سال گذشته بوده است.

اوجاقی تغییر رفتار مصرف‌کنندگان را یکی دیگر از تحولات مهم این صنعت دانست و اظهار کرد: امروز انتظارات مصرف‌کننده ایرانی از تولیدکنندگان داخلی افزایش یافته و شرکت‌ها نیز با تکیه بر تحقیق و توسعه، گام‌های مؤثری در جهت نوآوری و ارتقای کیفیت محصولات برداشته‌اند، به‌طوری‌که در دو سال اخیر محصولات ایرانی با فناوری روز و بر اساس استانداردهای بین‌المللی تولید می‌شوند.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران درباره اولویت‌های راهبردی این صنعت نیز گفت: تمرکز بر سه محور اصلی برای حفظ و تقویت برند ملی ضروری است؛ نخست سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و طراحی صنعتی، دوم توسعه زنجیره تأمین هوشمند و همکاری میان تولیدکنندگان قطعات و برندهای نهایی، و سوم برندسازی و بازاریابی حرفه‌ای در داخل و بازارهای منطقه‌ای.

وی تأکید کرد: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران خود را متعهد می‌داند که به‌عنوان حلقه واسط میان بخش خصوصی و سیاست‌گذاران، زمینه گفت‌وگوی مؤثر و هم‌افزایی بنگاه‌ها را فراهم کند تا مسیر رشد این صنعت پایدار و قابل پیش‌بینی ادامه یابد.

انتهای پیام/