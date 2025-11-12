خودکفایی در صنعت لوازم خانگی به ۶۰ درصد رسید

ایلنا: ابراهیم شیخ با اشاره به اینکه صنایع لوازم خانگی در یک سال اخیر پیشرفت های خوبی داشته است، اظهار داشت: محدودیت‌های ارزی باعث شده تا صنایع از حداکثر ظرفیت در داخل کشور استفاده کنند و به خودکفایی برسند.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: قیمت‌های تولید در داخل کشور به خاطر پایین بودن قیمت انرژی و دستمزد نیروی انسانی و سایر موارد، پایین تر از قیمت های جهانی است.

وی با اشاره به اینکه برخی از قطعات لوازم خانگی وارد می شود، گفت: طبیعی است که در تامین برخی از قطعات مثل بردها و قطعاتی که نیاز به پیچیدگی های زیادی دارد یا نیاز به کارخانه هایی در مقیاس تولید چند ده میلیونی است، واردات نسبت به تولید در داخل کشور، مقرون به صرفه است.

شیخ عنوان کرد: صنعت لوازم خانگی در کشور به سمت خود کفایی و عمق داخلی سازی حرکت می کند که با استفاده از فناوری های نو انتظار می رود این روند سرعت بخشیده شود.

کدام قطعات لوازم خانگی وارداتی است؟

وی بیان داشت: در حال حاضر حوزه قطعات فولادی، پلاستیکی، لاستیکی و سیم پیچ ها صنایع لوازم خانگی همه داخلی سازی شده است و تنها صفحات نمایشگر و استراتژیک نیاز به واردات دارد که دیگر کشورهای سازنده لوازم خانگی نیز این اقلام راهبردی را وارد می کنند.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی باید روی کیفیت تمرکز کند، گفت: این صنعت برای عبور از مونتاژکاری و رقابت با محصولات خارجی نیازمند ارتقای کیفیت با استفاده از فناوری های نو، هوش مصنوعی و مدیریت مصرف انرژی است.

شیخ خاطر نشان کرد: صنعت لوازم خانگی نیازمند حرکت به سمت صادرات است و باید با برندسازی بتواند در سطح بین المللی رقابت کند.

صنعت لوازم خانگی پس از خروج شرکت‌های خارجی، با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، مسیر تازه‌ای را در تولید، اشتغال و فناوری طی کرده و اکنون به یکی از پایه‌های اقتصاد غیرنفتی کشور تبدیل شده است.

وقتی در سال ۱۳۹۷، شرکت‌های خارجی ناگهان بازار ایران را بدون توجه به تعهدات‌شان، ترک کردند، بیشتر تحلیل‌ها از رکودی عمیق در صنعت لوازم خانگی خبر می‌دادند. اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، تولیدکنندگان داخلی با سرعت خود را بازسازی کردند. آنان در غیاب برندهای خارجی توانستند ضمن حفظ بازار، ظرفیت تولید را نیز چند برابر افزایش دهند. این صنعت اکنون به نمونه‌ای از تبدیل تهدید به فرصت در اقتصاد کشورمان تبدیل شده است.

تحولات صنعت لوازم خانگی در هفت سال گذشته را می‌توان یکی از مهم‌ترین رخدادهای صنعتی کشور دانست. خروج برندهای خارجی از بازار، در نگاه نخست تهدیدی برای مصرف‌کننده و تولیدکننده بود، اما همین فشار بیرونی، انگیزه‌ای تازه برای بازسازی ساختار تولید ایجاد کرد. کارخانه‌هایی که پیش‌تر بخش زیادی از قطعات خود را وارد می‌کردند، به سمت داخلی‌سازی و توسعه فناوری حرکت کردند.

تا پیش از سال ۱۳۹۷، بیش از ۸۵ درصد قطعات مورد استفاده در صنعت لوازم خانگی از خارج وارد می‌شد. عمق ساخت داخل در برخی محصولات از ۳۰ درصد فراتر نمی‌رفت. امروز در بسیاری از خطوط تولید یخچال، لباسشویی و کولر، این سهم به بیش از ۹۰ درصد رسیده است. در بخش‌هایی مانند اجاق گاز و کولر آبی، تولید به‌طور کامل داخلی شده است. در نتیجه، ظرفیت تولید کشور از حدود ۷ میلیون دستگاه در سال‌های پیش از ۱۳۹۷ به نزدیک ۲۰ میلیون دستگاه در سال رسیده است. این افزایش ظرفیت، بدون اتکا به سرمایه خارجی و در شرایط محدودیت ارزی انجام شده است. چنین رشدی در فضای عمومی رکود جهانی، نشانه‌ای از شکل‌گیری پایه‌های یک صنعت بومی و مقاوم است. بر اساس برآورد فعالان صنفی، خودکفایی در تولید لوازم خانگی سالانه از خروج دست‌کم ۲.۵ میلیارد دلار ارز جلوگیری می‌کند. همچنین حدود ۳۰۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم در کارخانه‌های این حوزه مشغول‌ هستند و صدها هزار شغل دیگر در زنجیره‌های وابسته مانند قطعه‌سازی، بسته‌بندی، خدمات پس از فروش و حمل‌ونقل ایجاد شده است. گردش مالی صنعت لوازم خانگی در ایران حدود ۶ میلیارد دلار برآورد می شود که سال گذشته صادرات بیش از ۴۰۰ میلیون دلاری را نیز رقم زد.

انتهای پیام/