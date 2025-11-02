امضای تفاهمنامه صنعتی با روسیه برای ارتقای صادرات
یک مقام مسئول گفت: تفاهمنامه همکاری صنعتی میان استان البرز و روسیه با هدف توسعه صادرات، انتقال دانش فنی و بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی در تولید، به امضاء رسید.
ایلنا: رضا رضایی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت البرز در آئین نکوداشت فعالان تولید و صادرات استان البرز که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با تأکید بر اهمیت همافزایی و انسجام میان نهادهای اقتصادی استان، از امضای تفاهمنامه همکاری با روسیه برای توسعه صادرات و انتقال دانش فنی خبر داد و اظهار کرد: بهمنظور جلوگیری از موازیکاری و افزایش هماهنگی میان نهادهای صنعتی و اقتصادی، خانه صنعت و اتاق بازرگانی البرز دبیرخانهای مشترک تشکیل دادهاند تا در شرایط اقتصادی کنونی، با انسجام بیشتری از فعالان تولید و صادرات حمایت شود.
رئیس خانه صنعت البرز ادامه داد: سطح تعامل میان دستگاههای اجرایی و اقتصادی استان بیسابقه است. هرچند البرز از نظر وسعت کوچک است، اما ظرفیت اقتصادی قابلتوجهی دارد و بسیاری از واحدهای بزرگ صنعتی کشور در این استان مستقر هستند. تلاش داریم با استفاده از فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، الگویی موفق از توسعه صنعتی هوشمند ارائه دهیم.
رضایی با اشاره به فعالیتهای ساختاری خانه صنعت گفت: این مجموعه در دومین دوره فعالیت خود، تعداد انجمنها و تشکلهای صنعتی را به ۲۱ رسانده و برنامه دارد این رقم را به بیش از ۳۲ انجمن افزایش دهد.
وی افزود: خانه صنعت با وجود نداشتن بودجه دولتی، طی سه سال گذشته با همکاری دستگاههای مختلف، حمایت مؤثری از واحدهای صنعتی داشته و هماکنون ۲۰ مشاور تخصصی در حوزههای مختلف با خانه همکاری دارند.
رئیس خانه صنعت البرز با اشاره به امضای پیماننامه مشترک با روسیه تحت عنوان NCC اظهار کرد: این توافقنامه با هدف تسهیل صادرات، انتقال دانش فنی و ایجاد مسیر همکاری فناورانه میان دو کشور منعقد شده است.
وی تغییر رویکرد نظام آموزشی را نیز ضروری دانست و گفت: آموزشها باید از حالت نظری به سمت مهارتمحور و فناورانه حرکت کند، زیرا آینده صنعت وابسته به نیروهای متخصص در حوزههایی همچون هوش مصنوعی است.
رضایی با اشاره به ظرفیتهای فناورانه استان خاطرنشان کرد: البرز بیش از ۶۰۰ شرکت فناور و دانشبنیان دارد و اولویت خانه صنعت، حمایت از این شرکتها برای حرکت در مسیر نوآوری و صادرات هوشمند است. هدف ما این است که البرز به نخستین استان پیشرو در بهکارگیری هوش مصنوعی در بخش صنعت تبدیل شود.
پرهام رضایی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز نیز در این مراسم گفت: با وجود وسعت کم، البرز سهم قابلتوجهی در اقتصاد ملی دارد و طی دو سال گذشته، میانگین صادرات سالانه استان حدود یک میلیارد دلار بوده است.
وی با بیان اینکه ارتباط نزدیک با فعالان اقتصادی از اولویتهای اتاق بازرگانی است، افزود: کمیسیونهای تخصصی اتاق با هدف ارتباط مؤثرتر با واحدهای صنعتی و تولیدی استان تشکیل شده و قضاوت درباره نتایج این اقدامات را به فعالان اقتصادی میسپاریم.
او همچنین به همکاری مشترک اتاق بازرگانی و خانه صنعت اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال، تفاهمنامهای میان دو مجموعه برای جلوگیری از موازیکاری به امضا رسیده و نخستین خروجی آن برگزاری مشترک مراسم روز صنعت و معدن بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی البرز افزود: سند توسعه اقتصادی استان با همکاری دو نهاد تدوین و تاکنون بیش از ۱۵ جلسه کارشناسی در این زمینه برگزار شده است.
وی ناترازی انرژی را یکی از چالشهای جدی استان عنوان کرد و گفت: برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و جذب سرمایهگذار در این بخش جلسات متعددی برگزار شده است و پیشبینی میشود ظرفیت تولید برق البرز تا پایان سال به حدود ۳۰۰ مگاوات افزایش یابد.
رضایی اظهار کرد: بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، اتاق بازرگانی از تشکلهای تخصصی حمایت مادی و معنوی میکند و همکاری با خانه صنعت در همین راستا در حال گسترش است.