"نیکسان صنعت ساوه" قطب صادرات لوازم خانگی میشود
مدیرعامل شرکت "نیکسان صنعت ساوه" با اشاره به بیش از سه دهه فعالیت این شرکت در تولید لوازم خانگی و صنایع برودتی، تأکید کرد: این مجموعه امروز قادر است محصولاتی با استانداردهای جهانی تولید و با برندهای مطرح بینالمللی رقابت کند.
سعید رضوانی، مدیرعامل شرکت "نیکسان صنعت ساوه" در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره مزیتهای رقابتی این شرکت اظهار کرد: نیکسان صنعت ساوه بیش از ۳۳ سال سابقه فعالیت تولیدی و ۳۲ سال تجربه در حوزه صنایع برودتی دارد و توانسته است سبد کاملی از محصولات لوازم خانگی را با کیفیت بسیار بالا به بازار عرضه کند.
وی با اشاره به همکاریهای بینالمللی این مجموعه گفت: نیکسان صنعت ساوه موفق شده است بهعنوان "جوینتونچر" یا سرمایهگذاری مشترک شرکتهای خارجی فعالیت کند و محصولاتی که توان رقابتی در بازارهای صادراتی دنیا را دارند را تولید کند.
همسویی با تکنولوژی روز و هدفگذاری صادراتی
رضوانی هدف از حضور در بیستوپنجمین نمایشگاه لوازم خانگی را فرصتی مناسب برای معرفی توانمندیهای این شرکت عنوان کرد و افزود: نیکسان صنعت ساوه با تکیه بر دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا، محصولاتی رقابتی و ارزآور تولید میکند که میتواند به بنیه مالی صادراتی کشور کمک کند.
وی تصریح کرد: تلاش ما در شرکت نیکسان صنعت ساوه این است که در حوزههای مختلف به هموطنان کمک کنیم، از جمله تأمین کالا، حضور در زنجیره تأمین، فروش از طریق کارتهای رفاهی و عرضه گسترده محصولات و هدف نهایی ما تقویت تولید و صادرات ملی است.