حرکت کلور به سمت توسعه لوازم خانگی کوچک/ تولیدکننده بزرگ‌ترین یخچال‌فریزر دوقلوی ایران
رئیس هیئت‌مدیره گروه صنعتی کلور، با تأکید بر حرکت این مجموعه در مسیر نوآوری و خودکفایی صنعتی، از تولید بزرگ‌ترین یخچال‌فریزر دوقلوی ایران، بهره‌گیری از کمپرسورهای کم‌مصرف و راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۵۰ مگاوات خبر داد.

علی جلایی، رئیس هیئت‌مدیره گروه صنعتی "کلور" در حاشیه بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه لوازم خانگی ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با بیان اینکه  محصولات "کلور" شاخص‌های متعددی با دیگر برندها  دارد، گفت: ما به عنوان مجموعه‌ای پیشرو در صنعت لوازم خانگی، از کمپرسورهای کم‌مصرف نوع آر۶۰۰ استفاده می‌کنیم و فناوری‌های جدیدی را در محصولات خود به کار گرفته‌ایم. فناوری هوش مصنوعی در ماشین لباسشویی‌های شوینده و فناوری دوقلو در یخچال‌فریزرهای خانگی از جمله این نوآوری‌ها هستند.

وی افزود: "کلور" در حال‌حاضر تولیدکننده بزرگ‌ترین یخچال‌فریزر دوقلوی ایران است. در دهه گذشته، این شرکت موفق شد تا با تکمیل سبد کالایی خود از جمله تولید ماشین لباسشویی، ظرفشویی و تلویزیون در گروه لوازم خانگی بزرگ، محصولات خود را کامل کند.

جلایی با اشاره به برنامه سه‌ساله کلور گفت: در چشم‌انداز سه سال آینده، در جهت تکمیل تولید لوازم خانگی کوچک گام خواهیم برداشت و  در حال حاضر فاز سوم طرح توسعه در حال احداث است که با هدف کمک به زنجیره تأمین مواد اولیه و تولید قطعات الکترونیکی طراحی شده است. ما کمپرسور را به عنوان یک فناوری خاص در اهداف کلان مجموعه انتخاب کرده‌ایم و در حال راه‌اندازی و احداث کارخانه مربوط به آن هستیم.

نیروگاه خورشیدی کلور؛ گامی در جهت توسعه پایدار انرژی

رئیس هیئت‌مدیره گروه صنعتی کلور ادامه داد: یکی دیگر از اقداماتی که انجام داده‌ایم، احداث نیروگاه خورشیدی در جهت بهبود وضعیت ناترازی انرژی کشور است. این پروژه با ظرفیت ۲۵۰ مگاوات در حال تکمیل است و در حال حاضر ۴ و نیم مگاوات آن وارد مدار شده و به شبکه توزیع برق متصل است.

نمایشگاه امسال؛ فرصتی برای ارتباط نزدیک‌تر با مردم

جلایی در پایان با اشاره به هدف حضور کلور در بیست و پنجمین نمایشگاه لوازم خانگی گفت:هدف ما معرفی محصولات خود و برقراری ارتباط با فعالان صنعت لوازم خانگی است. طی سال‌های گذشته سازمان‌ها و شرکت‌ها یکدیگر را شناخته‌اند و این دید و بازدیدها در تمدید قراردادها و همکاری‌ها تأثیرگذار بوده است. با این وجود، نمایشگاه امسال یک ویژگی متفاوت داشت و آن هم استقبال گسترده مردم بود که خبر بسیار خوبی برای شرکت‌کنندگان محسوب می‌شود.

