معاون عمرانی استاندار خبر داد:
بهرهبرداری از ۱۶ مدرسه جایگزین مدارس سنگی تا پایان مردادماه
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: در حال حاضر ۱۶ مدرسه جایگزین مدارس سنگی با مشارکت بنیاد علوی در دست احداث است که بهطور میانگین حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. بر اساس برنامهریزی انجامشده، این مدارس تا پایان مردادماه سال جاری به بهرهبرداری خواهند رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی مجیدی روز یکشنبه سی و یکم خرداد ماه در حاشیه جلسه توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان، بر ضرورت صیانت از اراضی با کاربری آموزشی تأکید و اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در این نشست، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی آموزشی بود که باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: تمامی تعاونیهای مسکن که در فرآیند تفکیک اراضی قرار دارند، مکلف هستند زمینهای دارای کاربری آموزشی را بهصورت رایگان به آموزش و پرورش واگذار کنند تا این دستگاه بتواند با بهرهگیری از ظرفیت خیرین مدرسهساز، نسبت به احداث فضاهای آموزشی مورد نیاز اقدام کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به کمبود فضاهای آموزشی در برخی مناطق شهری اظهار کرد: در تعدادی از شهرهای استان با تراکم بالای دانشآموزی مواجه هستیم و متأسفانه در سالهای گذشته به تأمین سرانه آموزشی در برخی طرحهای توسعه شهری توجه کافی نشده است. از اینرو ضروری است ادارهکل راه و شهرسازی در بررسی پروندههای کمیسیون ماده ۵، توجه ویژهای به حفظ کاربریهای آموزشی داشته باشد.
مجیدی با تأکید بر حفظ جایگاه خیرین مدرسهساز گفت: مقرر شد در مدارسی که با مشارکت خیرین احداث میشوند، نام خیر بر اساس تفاهمنامه منعقد شده با آموزش و پرورش حفظ شود و از هرگونه تغییر نام این مدارس جلوگیری شود تا انگیزه خیرین برای مشارکت در توسعه فضاهای آموزشی استان تقویت شود.
وی همچنین از همکاری دستگاههای خدماترسان با آموزش و پرورش و ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قدردانی کرد و افزود: خوشبختانه انشعابات مورد نیاز مدارس، بهویژه مدارس کانکسی، در کوتاهترین زمان ممکن تأمین و متصل شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با اشاره به روند اجرای طرح جایگزینی مدارس سنگی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۶ مدرسه جایگزین مدارس سنگی با مشارکت بنیاد علوی در دست احداث است که بهطور میانگین حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. بر اساس برنامهریزی انجامشده، این مدارس تا پایان مردادماه سال جاری به بهرهبرداری خواهند رسید.
مجیدی تصریح کرد: همزمان با تکمیل عملیات اجرایی این مدارس، تأمین و برقراری انشعابات مورد نیاز نیز در دستور کار دستگاههای خدماترسان قرار گرفته تا این پروژهها در موعد مقرر آماده استفاده دانشآموزان شوند.