توقیف تجهیزات و قطع برق ١٢ حلقه چاه کشاورزی متخلف در بخش اشترینان

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمزه حسنوند روز یکشنبه هفدهم خرداد ماه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این عملیات که با حضور عوامل اداره منابع آب شهرستان، نیروهای یگان انتظامی و کارشناسان اداره برق بروجرد انجام شد، انشعاب برق این چاه‌های غیرمجاز قطع و تمامی ملزومات، پمپ‌ها و تجهیزات جانبی آن‌ها توقیف و جمع‌آوری گردید.

مدیر امور منابع آب شهرستان بروجرد افزود: این چاه‌ها به‌طور غیرقانونی و بدون رعایت حقوق سایر بهره‌برداران، مبادرت به انتقال آب به اراضی خارج از محدوده کروکی و برداشت بیش از حدمجاز پروانه بهره برداری می‌نمودند.

حسنوند در ادامه بیان داشت: با توجه به اینکه سالانه حجم قابل توجهی از ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی منطقه توسط این چاه‌ها تخلیه می‌شوند، در چارچوب طرح احیا و تعادل‌بخشی و با استناد به مصوبات شورای حفاظت، هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان حوزه آب صورت نخواهد گرفت.

وی با تأکید بر عزم جدی شرکت آب منطقه‌ای در برخورد قاطع با برداشت‌های غیرمجاز تصریح کرد: تمامی چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری، طبق قانون، شناسایی و مسدود می‌شوند. از کلیه کشاورزان و سرمایه‌گذاران محترم تقاضا داریم پیش از هرگونه اقدام به حفاری، استعلام‌های قانونی لازم را از این اداره دریافت کنند تا از بروز خسارت‌های بعدی جلوگیری شود.

مدیر امور منابع آب شهرستان بروجرد خاطر نشان کرد: با اجرای مستمر طرح تعادل‌بخشی، از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۷ حلقه چاه در سطح این شهرستان، قطع برق و تجهیزات آن‌ها توقیف شده است و این روند تا بازگشت پایداری به سفره‌های آب زیرزمینی ادامه خواهد داشت.

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