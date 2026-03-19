به گزارش ایلنا. سعید پورعلی روز پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: اقدامات لازم در این زمینه انجام شده و هرگونه خسارت به اماکن مسکونی نیز به سرعت صورت برداری می‌شود.

وی ادامه‌داد: از روز گذشته تا این ساعت نیز حمله ای به استان صورت نگرفته است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به جربان عادی زندگی در سطح استان گفت: امروز نیز مطابق سنت کهن ایرانی، زیارت اهل قبور در سراسر استان در حال انجام می‌باشد.

پورعلی افزود: برای رفاه حال مردم نیز شعب بانکهای استان با ظرفیت کامل و بدون وقفه در حال خدمت‌رسانی هستند تا در زمینه تامین معیشت جامعه و خدمات مالی نیز مشکلی ایجاد نشود.

