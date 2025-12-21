به گزارش ایلنا، سید عیسی سهرابی روز یکشنبه سی‌ام آذر ماه در جلسه شورای راهبردی نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان که با حضور وزیر آموزش و پرورش و به‌صورت وبیناری با مشارکت مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها برگزار شد، با تشریح اقدامات انجام‌شده در استان، اظهار کرد: در قالب طرح نماد ۱۲۵ هزار نفر از دانش‌آموزان دوره ابتدایی لرستان غربالگری شده که نقش مهمی در شناسایی به‌موقع اختلالات و آسیب‌های رفتاری دارد.

وی افزود: والدین، معلمان و مدیران مدارس می‌توانند از طریق سامانه «مای مدیو» و بخش نماد، هرگونه اختلال یا ناهنجاری رفتاری دانش‌آموزان را ثبت کنند تا موضوع به سرعت توسط مشاوران مدارس پیگیری و در دستور کار تخصصی قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به روند پایش دانش‌آموزان متوسطه استان اضافه کرد: رصد و پایش دانش‌آموزان دوره متوسطه در حال انجام است و تاکنون ۸۵ درصد این فرآیند به پایان رسیده است. علاوه بر این، آزمون‌های رغبت و توانایی دانش‌آموزان متوسطه نیز با مشارکت بیش از ۷۵ درصدی برگزار شده که گامی مؤثر در هدایت تحصیلی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود.

