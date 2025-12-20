به گزارش ایلنا، داریوش حسن نژاد روز شنبه بیست و نهم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: با تلاش‌های مستمر برای تامین پایدار آب شرب شهر بروجرد و پاسخگویی به نیاز آبی رو به رشد این شهرستان، پروژه آبرسانی به بروجرد وارد فاز پایانی شده است. این طرح کلان که نقشه راهی برای عبور از چالش‌های آبی منطقه است، با پیشرفت فیزیکی ۹۲.۳۵ درصدی، وعده تحولی اساسی در تامین آب شرب شهرستان را دارد.

وی افزود: این طرح با هدف تامین آب شرب پایدار و درازمدت شهر بروجرد از طریق تلفیق منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی و انتقال آن به مخازن شبکه توزیع شهری، کاهش وابستگی انحصاری به منابع زیرزمینی و استفاده ترکیبی از منابع آب سطحی و زیرزمینی و افزایش تاب‌آوری سیستم آبرسانی شهر در برابر نوسانات اقلیمی اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان بیان کرد: برای اجرای این پروژه تا کنون ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است و جهت تکمیل طرح، ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است که با جذب و تخصیص به موقع در تامین اعتبار، تا سال ۱۴۰۵ به بهره برداری خواهد رسید.

حسن نژاد تصریح کرد: با تکمیل طرح، روزانه نزدیک به ۱۳۰ هزار مترمکعب آب برای پشتیبانی از توسعه شهری و رفع تنش‌های آبی فعلی و آتی تامین خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: پروژه آبرسانی بروجرد با عبور از مرز ۹۰ درصد پیشرفت، در آستانه تحقق وعده‌ای بزرگ برای مردم این شهرستان قرار دارد. این طرح نه تنها یک دستاورد عمرانی، بلکه ضرورتی حیاتی برای تضمین امنیت آبی امروز و فردای شهرستان بروجرد محسوب می‌شود و تکمیل موفقیت‌آمیز آن، الگویی از مدیریت یکپارچه منابع آب را به نمایش خواهد گذاشت که می‌تواند برای سایر شهرها با شرایط مشابه نیز الهام‌بخش باشد.

انتهای پیام/