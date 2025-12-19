مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان:
ثبت عناوین شغلی منطبق با فعالیت کارگران سبب صیانت از نیروی کار و عدالت اقتصادی می شود
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان بر ثبت عناوین شغلی بیمه کارگران را منطبق بر فعالیت آنان توسط کارفرمایان تاکید کرد و گفت: ثبت عناوین شغلی منطبق با فعالیت کارگران سبب صیانت از نیروی کار و عدالت اقتصادی می شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان در جلسه هم اندیشی اعضای کمیته بدوی و تجدید نظر استان که در سالن جلسات تامین اجتماعی برگزار شد، با اشاره به اهمیت نقش این کمیتهها در تشخیص و طبقهبندی مشاغل، اظهار داشت: مأموریت اصلی این کمیتهها، ارزیابی علمی مشاغل بر اساس شاخصهایی از جمله شدت فشار کار، مواجهه با عوامل زیانآور فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک، و همچنین شرایط محیطی است تا حقوق قانونی شاغلان در مشاغل دشوار به درستی تأمین شود.
و بر لزوم رعایت انصاف، پیگیری دغدغههای کارگران و کارفرمایان و تسریع فرآیندهای اداری تأکید کرد و افزود: کمیتههای مشاغل سخت و زیانآور همواره باید بر محور تعامل و همافزایی، رعایت انصاف و عدالت در تصمیمگیریها، پیگیری دغدغههای جامعه کارگری و کارفرمایی، فرهنگ مشارکت همگانی، تکریم ارباب رجوع و تسریع فرآیندهای اداری استوار باشند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، این اصول را پایهای برای انجام رسالت قانونی این کمیتهها دانست که مستقیم بر زندگی شاغلان در محیطهای کاری دشوار و سلامت آنان تأثیرگذار است.
توصیفیان خاطرنشان کرد: بازنگری در فهرست مشاغل سخت و زیانآور نه تنها به حفظ سلامت نیروی کار کمک میکند، بلکه زمینهساز اجرای عدالت در اعطای مزایای قانونی از جمله بازنشستگی پیشازموعد و جبران شرایط کاری دشوار خواهد بود.
وی در پایان بر تشکیل کارگروه ویژه و انجام بازرسی از کارگاههای دارای کارگر و فاقد بیمه و معرفی نمودن کارگاههای فاقد بیمه به مبادی ذی ربط جهت بیمه نمودن کارگران و پوششهای بیمهای تاکید کرد و گفت: ایجاد تمهیدات لازم جهت پیشگیری و کاهش حوادث ناشی از کار در بخش حوادث فوتی و نقص عضو و توانمندسازی کارگران در خصوص ارتقای سطح ایمنی در کارگاهها و بهره گیری از ظرفیت اساتید مجرب در حوزه آموزش کاربردی حفاظت فنی و بهداشت کار در اولویت و دستور کار قرار گیرد.
در این جلسه، اعضای کمیتهها به بحث و تبادل نظر در مورد شیوههای ارزیابی، چالشهای موجود در تشخیص مشاغل، و راهکارهای بهبود فرآیندهای کارشناسی پرداختند. مقرر شد با تشکیل جلسات دورهای و بررسی پروندههای ارجاعی، رویههای یکسان و دقیقی در سطح استان اجرایی شود.