بازرس کل لرستان تاکید کرد:
لزوم تشدید بازرسیها و نظارتها بر اماکن مختلف عرضه کالاهای اساسی و نظارت بر بازار در استان
بازرس کل لرستان بر لزوم تشدید بازرسیها و نظارتها بر اماکن مختلف عرضه کالاهای اساسی و نظارت بر بازار در استان تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، حمزه رضایی روز سه شنبه بیست و چهارم آذر ماه در ستاد تنظیم بازار لرستان، اظهار داشت: سازمان بازرسی در این راستا جلسات مشترکی با دستگاههای ناظر بر وضعیت بازار برگزار میکند. و نظارتها باید به گونهای باشد که منجر به رفع دغدغهها و نگرانی مردم شود و مردم باید نظارت بر بازار را حس کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و نوسانات و چالشهای قیمت بازار دستگاههای متولی در امر تولید و توزیع مواد غذایی علی الخصوص با توجه به نزدیکی شب یلدا موظفند به صورت تیم مشترک در بازار حضور داشته باشند و از نزدیک مشکلات بازار را رسیدگی کنند و متولیان امر علاوه بر رصد قیمتها و نظارت بر اقلام مورد نیاز مردم، در صورت مشاهده تخلف با کمک دستگاه قضائی برخورد قانونی لازم صورت گیرد.
بازرس کل لرستان با اشاره به برپایی نمایشگاه در شب یلدا، گفت: برای حفظ سلامت جامعه و همچنین رعایت مقررات استاندارد همه کالاهای عرضه شده در نمایشگاه میبایست سلامت محور و عنداللزوم دارای مجوز بهداشتی و از کیفیت بالایی برخوردار باشد و بازرسان نظارت دقیق بر کیفیت و قیمت اجناس داشته باشند.
رضایی در ادامه عملکرد دستگاههای دخیل و تأثیرگذار بر عملکرد و وضعیت بازار از جمله ادارهکل تعزیرات حکومتی و ادارهکل صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف و… را تشریح کرد و گفت: ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر بین دستگاههای مسئول در بازار از طریق برگزاری جلسات مشترک برای رسیدگی به موانع و مشکلات موجود و ارائه راهکار عملی و نظارت بیشتر بر بازار و جلوگیری از تخلفات احتمالی و حل مشکلات مردم لازم و ضروری است.
بازرس کل لرستان از مردم خواست گزارشها و شکایات خود پیرامون عملکرد دستگاههای اجرایی و خدمات رسان و همچنین گزارش احتکار و گران فروشی را به سامانه تلفنی و اینترنتی اداره کل صمت (۱۲۴) و سازمان بازرسی استان (۱۳۶) اعلام کنند و این اطمینان را به آنها داد که سازمان بازرسی نظارت لازم را به منظور رفع نواقص، ایرادات و نارساییهای موجود مورد توجه قرار میدهد.