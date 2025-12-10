مدیر ستاد دیه استان خبر داد؛
آزادی چهار مادر زندانی در آستانه ولادت بانوی مهر حضرت فاطمه زهرا (س)
مدیر ستاد دیه لرستان گفت: زمینه آزادی چهار مادر زندانی در آستانه ولادت بانوی مهر حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن فراهم شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، توکل شاکرمی روز چهارشنبه نوزدهم آذر ماه در آیین آزادی این زندانیان اظهار داشت: مجموع بدهی این زندانیان بالغ بر سه میلیارد تومان بود که ۵۰۰ میلیون تومان از طریق تسهیلات، ۶۰۰ میلیون تومان بلاعوض و مبلغ یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان نیز از طریق گذشت شکات فراهم شد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تا امروز ۲۰ زن زندانی در استان با همکاری ستاد دیه آزاد شدهاند که نشاندهنده عزم راسخ این ستاد برای حمایت از زنان آسیبدیده و کمک به بازگشت آنها به جامعه است.
مدیر ستاد دیه لرستان تاکید کرد: آزادی این زندانیان با توجه به دشواریهای اقتصادی و اجتماعی که با آنها روبرو بودند امکانپذیر شده و این روند ادامه خواهد داشت.
شاکرمی عنوان کرد: ستاد دیه لرستان با هدف کمک به زندانیان غیرعمد و افراد نیازمند طی سالهای اخیر اقدامات گستردهای در زمینه آزادی مددجویان زندانی داشته است و همواره در تلاش است تا با مشارکت خیرین و نهادهای دولتی، مسیر آزادی و بازگشت زندانیان به جامعه را هموارتر کند.