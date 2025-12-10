خبرگزاری کار ایران
مدیر ستاد دیه استان خبر داد؛

آزادی چهار مادر زندانی در آستانه ولادت بانوی مهر حضرت فاطمه زهرا (س)

آزادی چهار مادر زندانی در آستانه ولادت بانوی مهر حضرت فاطمه زهرا (س)
مدیر ستاد دیه لرستان گفت: زمینه آزادی چهار مادر زندانی در آستانه ولادت بانوی مهر حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن فراهم شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، توکل شاکرمی روز چهارشنبه نوزدهم آذر ماه در آیین آزادی این زندانیان اظهار داشت: مجموع بدهی این زندانیان بالغ بر سه میلیارد تومان بود که ۵۰۰ میلیون تومان از طریق تسهیلات، ۶۰۰ میلیون تومان بلاعوض و مبلغ یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان نیز از طریق گذشت شکات فراهم شد. 

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا امروز ۲۰ زن زندانی در استان با همکاری ستاد دیه آزاد شده‌اند که نشان‌دهنده عزم راسخ این ستاد برای حمایت از زنان آسیب‌دیده و کمک به بازگشت آن‌ها به جامعه است. 

مدیر ستاد دیه لرستان تاکید کرد: آزادی این زندانیان با توجه به دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی که با آن‌ها روبرو بودند امکان‌پذیر شده و این روند ادامه خواهد داشت. 

شاکرمی عنوان کرد: ستاد دیه لرستان با هدف کمک به زندانیان غیرعمد و افراد نیازمند طی سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای در زمینه آزادی مددجویان زندانی داشته است و همواره در تلاش است تا با مشارکت خیرین و نهادهای دولتی، مسیر آزادی و بازگشت زندانیان به جامعه را هموارتر کند.

