خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان؛

ترویج فرهنگ مطالعه یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است

ترویج فرهنگ مطالعه یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است
کد خبر : 1715723
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان با تأکید بر اینکه ترویج فرهنگ مطالعه یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است، گفت: این اقدام می‌تواند منجر به ارتقای آگاهی عمومی، تقویت بنیان خانواده‌ها و رشد اجتماعی شود.

به گزارش ایلنا، فاطمه ایرانی روز سه شنبه بیست و هفتم آبان ماه آیین استانی گرامی‌داشت هفته کتاب و کتابخوانی بر اهمیت گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه تأکید کرد و کتاب را معتبرترین و اثرگذارترین منبع شناخت و یادگیری دانست. 

وی افزود: فضای مجازی هرگز نمی‌تواند جایگزین عمق و اصالتی شود که مطالعه کتاب در ذهن و رفتار انسان ایجاد می‌کند و باید راهکارهایی برای ایجاد یک فرهنگ مطالعه پایدار و عمیق ارائه کرد. 

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان با استناد به حدیث پیامبر اکرم که فرمودند: «با مطالعه، دانش را احصا کنید و علم را با زنجیر به خود ببندید»، این بیان را گویای جایگاه والا و ماندگار کتاب در رشد فکری و تعالی انسان‌ها دانست. 

ایرانی با ابراز نگرانی از پایین بودن سرانه مطالعه در لرستان، بهبود وضعیت مطالعه را نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی دانست. 

وی گفت: برنامه‌ریزی جمعی و هماهنگ می‌تواند نسل جوان را به‌سمت مطالعه عمیق و مفید هدایت کند و زمینه رشد فرهنگی و اجتماعی لرستان را فراهم سازد. 

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان تصریح کرد: برنامه‌های ترویج کتابخوانی باید از طریق رسانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و فضای مجازی پیگیری شوند تا مردم با حقوق و فرهنگ مطالعه آشنا شده و فرصت‌های رشد فکری برای همه اقشار جامعه فراهم شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ