مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان؛
ترویج فرهنگ مطالعه یک سرمایهگذاری بلندمدت است
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان با تأکید بر اینکه ترویج فرهنگ مطالعه یک سرمایهگذاری بلندمدت است، گفت: این اقدام میتواند منجر به ارتقای آگاهی عمومی، تقویت بنیان خانوادهها و رشد اجتماعی شود.
به گزارش ایلنا، فاطمه ایرانی روز سه شنبه بیست و هفتم آبان ماه آیین استانی گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی بر اهمیت گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه تأکید کرد و کتاب را معتبرترین و اثرگذارترین منبع شناخت و یادگیری دانست.
وی افزود: فضای مجازی هرگز نمیتواند جایگزین عمق و اصالتی شود که مطالعه کتاب در ذهن و رفتار انسان ایجاد میکند و باید راهکارهایی برای ایجاد یک فرهنگ مطالعه پایدار و عمیق ارائه کرد.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان با استناد به حدیث پیامبر اکرم که فرمودند: «با مطالعه، دانش را احصا کنید و علم را با زنجیر به خود ببندید»، این بیان را گویای جایگاه والا و ماندگار کتاب در رشد فکری و تعالی انسانها دانست.
ایرانی با ابراز نگرانی از پایین بودن سرانه مطالعه در لرستان، بهبود وضعیت مطالعه را نیازمند همافزایی همه دستگاههای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی دانست.
وی گفت: برنامهریزی جمعی و هماهنگ میتواند نسل جوان را بهسمت مطالعه عمیق و مفید هدایت کند و زمینه رشد فرهنگی و اجتماعی لرستان را فراهم سازد.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان تصریح کرد: برنامههای ترویج کتابخوانی باید از طریق رسانهها، مدارس، دانشگاهها، مساجد و فضای مجازی پیگیری شوند تا مردم با حقوق و فرهنگ مطالعه آشنا شده و فرصتهای رشد فکری برای همه اقشار جامعه فراهم شود.