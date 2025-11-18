به گزارش ایلنا، فاطمه ایرانی روز سه شنبه بیست و هفتم آبان ماه آیین استانی گرامی‌داشت هفته کتاب و کتابخوانی بر اهمیت گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه تأکید کرد و کتاب را معتبرترین و اثرگذارترین منبع شناخت و یادگیری دانست.

وی افزود: فضای مجازی هرگز نمی‌تواند جایگزین عمق و اصالتی شود که مطالعه کتاب در ذهن و رفتار انسان ایجاد می‌کند و باید راهکارهایی برای ایجاد یک فرهنگ مطالعه پایدار و عمیق ارائه کرد.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان با استناد به حدیث پیامبر اکرم که فرمودند: «با مطالعه، دانش را احصا کنید و علم را با زنجیر به خود ببندید»، این بیان را گویای جایگاه والا و ماندگار کتاب در رشد فکری و تعالی انسان‌ها دانست.

ایرانی با ابراز نگرانی از پایین بودن سرانه مطالعه در لرستان، بهبود وضعیت مطالعه را نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی دانست.

وی گفت: برنامه‌ریزی جمعی و هماهنگ می‌تواند نسل جوان را به‌سمت مطالعه عمیق و مفید هدایت کند و زمینه رشد فرهنگی و اجتماعی لرستان را فراهم سازد.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان تصریح کرد: برنامه‌های ترویج کتابخوانی باید از طریق رسانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و فضای مجازی پیگیری شوند تا مردم با حقوق و فرهنگ مطالعه آشنا شده و فرصت‌های رشد فکری برای همه اقشار جامعه فراهم شود.

