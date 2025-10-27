راه آهن لرستان با ۱۱۴ کیلومتر در ۳۰ نقطه کارگاه دارد

یبه گزارش خبرنگار ایلنا، سردار نعمت‌اله باقری روز دوشنبه پنجم آبان ماه در بازدید از روند اجرای ابرپروژه راه‌آهن خرم‌آباد – دورود به پیمانکاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در لرستان مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی مهم با محوریت قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) در حال اجراست و نگاه استاندار به فعالیت‌های این مجموعه بسیار مثبت است.

وی افزود: پروژه راه‌آهن خرم‌آباد - دورود با وجود همه محدودیت‌ها و مشکلات مالی تعطیل نشده و با پیشرفت ۵۸ درصدی در ۳۰ جبهه کاری فعال است.

فرمانده سپاه لرستان ادامه داد: برخی در فضای مجازی با انتشار اخبار نادرست انرژی منفی به جامعه منتقل می‌کنند اما این پروژه تعطیل نشده و هم‌اکنون در ۳۰ جبهه کاری فعال است.

وی با اشاره به اهمیت این طرح ملی تاکید کرد: انتظار می‌رود نمایندگان استان و دولت با توجه به اولویت مردم لرستان تامین اعتبار این پروژه را در دستور کار جدی خود قرار دهند.

سردار باقری همچنین با اشاره به تعیین تکلیف محل استقرار سپاه حضرت ابوالفضل (ع) گفت: تا پیش از پایان سال جاری، سپاه از قلعه تاریخی فلک‌الافلاک به سایت جدید منتقل می‌شود که ۸۰ درصد اعتبارات این سایت در دوران مدیریت استاندار فعلی تامین شده است.

وی افزود: پیگیری و اراده استاندار لرستان در این زمینه ستودنی است و امیدواریم پروژه راه‌آهن نیز با همین همت به نتیجه برسد.

منصور حمیدی سرپرست کارگاه راه‌آهن خرم‌آباد نیز در این بازدید گفت: در حال حاضر درصد پیشرفت فیزیکی پروژه حدود ۵۸ درصد است و چنانچه اعتبارات لازم تخصیص یابد ظرف چهار سال آینده قابل بهره‌برداری خواهد بود.

وی افزود: در این پروژه حدود ۷۰۰ نفر مشغول به کار هستند که ۹۹ درصد آنان بومی لرستان می‌باشند همچنین بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات تخصصی نیز در حال فعالیت هستند.

حمیدی اظهار داشت: یکی از تونل‌های طویل پروژه به طول سه هزار و ۶۶۰ متر اوایل سال آینده بازگشایی می‌شود و در محدوده بیرانشهر نیز تونلی با طول سه هزار و ۷۰۰ متر در دست احداث است.

سرپرست کارگاه راه‌آهن خرم‌آباد گفت: پروژه در ۳۰ جبهه کاری فعال است و طی ۶ ماه گذشته یک کیلومتر از ابنیه و پل‌های خاص مسیر احداث شده است اما برای تکمیل قطعه ۱۱۴ کیلومتری مسیر، ۱۵ همت نیاز است.

حمیدی با اشاره به اهمیت این مسیر در شبکه ملی ریلی گفت: طول کریدور ریلی شمال به جنوب و غرب کشور با اجرای این پروژه به ۳۶۰ کیلومتر می‌رسد که نقش مهمی در اتصال محورهای مواصلاتی کشور خواهد داشت.

وی افزود: در یک سال اخیر پروژه تقاطع غیرهمسطح شریعتی و امام رضا (ع) با وجود مشکلات مالی هشت ماه زودتر از موعد به بهره‌برداری رسید که نشان‌دهنده تعهد و تلاش مجموعه قرارگاه است.

