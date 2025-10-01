فرماندار خرمآباد:
احداث مزارع خورشیدی برای تولید انرژی پاک در اولویت است
فرماندار خرم آباد گفت: احداث مزارع خورشیدی برای تولید انرژی پاک در اولویت است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نورالدین درمنان امروز چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان که در فرمانداری خرمآباد برگزار شد، اظهار داشت: طبق سند راهبردی و عملیاتی توسعه شهرستان تا سال ۱۴۰۷.۳۶ دستگاه اجرایی باید ۳۰ هزار و ۹۷۴ شغل در خرمآباد ایجاد کنند که سهم هر کدام در طی سالهای برنامه مشخص شده است.
وی افزود: تعهد سال جاری شهرستان حدود ۶۰۴۷ شغل است که براساس آمار ثبت شده در سامانه رصد در نیمه نخست امسال ۲۳ درصد محقق شده است که چندان مطلوب نیست و لازم است دستگاههای دارای عملکرد ضعیف در فرصت باقیمانده از سال، این کار را جبران کنند.
فرماندار مرکز لرستان ادامه داد: میزان تحقق تعهدات اشتغال یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد مدیران در پایان سال خواهد بود.
درمنان با بیان اینکه یکی از شاخصهای مهم سند مذکور توسعه انرژی خورشیدی طبق نقشه راه ابلاغ شده است که در استان باید حدود ۳۰۰ مگاوات، تا پایان چهارساله دولت احداث و به بهره برداری برسد، تاکید کرد: سهم شهرستان خرمآباد حدود ۷۵ مگاوات در حوزههای مختلف اداری، تجاری، مسکونی، صنایع، بخش خصوصی و… است که به دستگاههای اجرایی ذیربط و نهادهای حمایتی ابلاغ شده است و به صورت مستمر مورد پایش و رصد قرار میگیرد.
فرماندار شهرستان خرمآباد در ادامه، توسعه کشتهای گلخانهای را از دیگر برنامههای مهم استان دانست و با بیان اینکه سهم شهرستان خرمآباد در سند توسعه حدود ۳ هکتار است که تاکنون حدود ۲.۵ هکتار از آن محقق شده و در مرحله بهرهبرداری قرار گرفته است، گفت: در مجموع عملکرد رضایتبخش بوده ولیکن علاوه بر گلخانههای با مقیاس کوچک و متوسط، لازم است توجه و اهتمام به سمت احداث شهرکهای گلخانهای باشد.
درمنان افزود: همچنین سهم استان از اعتبارات موضوع جز (۷-۱) بند (ب) تبصره (۱۵) بودجه ۱۴۰۴ حدود ۱۲۹۰ میلیارد تومان بوده که بین ۱۴ دستگاه اجرایی و نهاد حمایتی توزیع شده است و باید پس از ابلاغ به بانکهای عامل بین ۱۵ رسته فعالیت دارای اولویت که طبق اسناد بالادستی استان تهیه شده، اختصاص یابد و نهادهای حمایتی موضوع این تبصره قانون بودجه مکلف هستند؛ تسهیلات مذکور را برای طرحها و شاخصهای مندرج در سند توسعه شهرستان در نظر بگیرند و موجبات رسیدن به اهداف تعیین شده در سند را فراهم کنند.