نیروی انتظامی نقش مهمی در فرهنگ سازی در جامعه دارد

به گزارش ایلنا، سعید پورعلی امروز دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته نیروی انتظامی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و نیروی انتظامی افزود: این ارتباط به واسطه سرمایه اجتماعی مهم نیروی انتظامی و مجموعه پلیس‌های تخصصی آن در ارتباط با مردم، به این دست آمده است.

معاون سیاسی استاندار لرستان ادامه داد: برهمین اساس نکات مورد تاکید نیروی انتظامی از سوی مردم به رفتار تبدیل می‌شود و فرآیند اجتماعی شدن نیروی انتظامی، روز به روز در حال تقویت است.

وی یادآور شد: مردم در فرآیندهای فرهنگ‌سازی به علت سرمایه اجتماعی بالای نیروی انتظامی، مشارکت بیشتری خواهند داشت.

پورعلی گفت: یکی از ارکان مهم هسته‌های انتظامی ارتباط با مردم است و نمایش اقتدار نیروهای انتظامی نقش موثری در تقویت این ارتباط دارد.

وی تاکید کرد: پلیس‌های تخصصی ۱۰گانه نیروی انتظامی باید به خوبی به جامعه و بویژه نسل جوان معرفی شوند و ارتباط با نسل جوان و مستعد جامعه بویژه در مدارس مدنظر این مجموعه باشد.

معاون سیاسی استاندار لرستان با اشاره به برنامه‌های هفته نیروی انتظامی در طی این هفته، اظهارداشت: زنگ انتظامی در همه مدارس استان به صورت همزمان نواختن شود.

پورعلی ادامه داد: پلیس‌های تخصصی نیروی انتظامی در این هفته به خوبی برای دانش آموزان معرفی شود زیرا نیروی انتظامی یکی از تخصصی‌ترین نهادهای جامعه است و مردم نیروی انتظامی را تامین کننده نظم و امنیت می‌دانند.

