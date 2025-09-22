خبرگزاری کار ایران
معاون استانداری لرستان:

نیروی انتظامی نقش مهمی در فرهنگ سازی در جامعه دارد

نیروی انتظامی نقش مهمی در فرهنگ سازی در جامعه دارد
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت: نیروی انتظامی به واسطه ارتباط موثر با مردم، نقش مهمی در زمینه فرهنگ سازی دارد.

به گزارش ایلنا، سعید پورعلی امروز دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته نیروی انتظامی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و نیروی انتظامی افزود: این ارتباط به واسطه سرمایه اجتماعی مهم نیروی انتظامی و مجموعه پلیس‌های تخصصی آن در ارتباط با مردم، به این دست آمده است. 

معاون سیاسی استاندار لرستان ادامه داد: برهمین اساس نکات مورد تاکید نیروی انتظامی از سوی مردم به رفتار تبدیل می‌شود و فرآیند اجتماعی شدن نیروی انتظامی، روز به روز در حال تقویت است. 

وی یادآور شد: مردم در فرآیندهای فرهنگ‌سازی به علت سرمایه اجتماعی بالای نیروی انتظامی، مشارکت بیشتری خواهند داشت. 

پورعلی گفت: یکی از ارکان مهم هسته‌های انتظامی ارتباط با مردم است و نمایش اقتدار نیروهای انتظامی نقش موثری در تقویت این ارتباط دارد. 

وی تاکید کرد: پلیس‌های تخصصی ۱۰گانه نیروی انتظامی باید به خوبی به جامعه و بویژه نسل جوان معرفی شوند و ارتباط با نسل جوان و مستعد جامعه بویژه در مدارس مدنظر این مجموعه باشد. 

معاون سیاسی استاندار لرستان با اشاره به برنامه‌های هفته نیروی انتظامی در طی این هفته، اظهارداشت: زنگ انتظامی در همه مدارس استان به صورت همزمان نواختن شود. 

پورعلی ادامه داد: پلیس‌های تخصصی نیروی انتظامی در این هفته به خوبی برای دانش آموزان معرفی شود زیرا نیروی انتظامی یکی از تخصصی‌ترین نهادهای جامعه است و مردم نیروی انتظامی را تامین کننده نظم و امنیت می‌دانند.

