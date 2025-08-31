ضرورت معرفی واقعیت های جنگ به نسل جوان

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز یکشنبه نهم شهریور ماه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، با بیان اینکه هرچه در وصف دلاورمردی، رشادت و مردانگی رزمندگان لرستان صحبت کنیم بازهم جای تشریح و بیان دارد، اظهارداشت: مردمان لر همواره پای کار انقلاب بوده‌اند و امروز نیز یکی از درگیرترین استان‌های کشور در جنگ ۱۲ روزه بودند.

وی ادامه داد: وقایعی که از زمان شکل گیری انقلاب تاکنون در لرستان رخ داده نیاز به کتاب‌ها و فیلم‌های مختلفی دارد و البته همین موضوع نیز فلسفه تشکیل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در کشور است.

استاندار لرستان با اشاره به مقاومت رزمندگان دفاع مقدس در مقابله کودتاها، جریانات معاند، مقاومت جانانه در برابر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی و جنگ ۱۲ روزه، گفت: وقایع این دوران ها، وقایعی کم نظیر و حتی بی‌نظیر بوده که باید به خوبی به نسل جوان منتقل شود.

شاهرخی افزود: این رشادت‌ها نباید در طول زمان به فراموشی سپرده شود و نسل جدید جامعه هم باید به خوبی در جریان مقاومت‌ها و رشادت‌هایی که مانع از تجزیه و واگذاری این سرزمین به بیگانگان، قرار بگیرند.

وی تاکید کرد: رزم رزمندگان ما در ارتش و سپاه همواره مایه مباهات و افتخار بوده است و نباید در حافظه تاریخ به فراموشی سپرده شود.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه در جنگ ۱۲ روزه اخیر شاهد جنگ لحظه‌ای جوانان و رزمندگان ما زیر انواع موشک و پهباد بودیم، ادامه داد: با شاهرخی گفت: همه این اتفاقات در شرایطی رخ داد که رزمندگان ما می‌دانستند قطعا به شهادت می‌رسند ولی به تکلیف خودشان عمل کردند و معرفی این همه رشادت، باید به شکل شایسته‌ای انجام شود.

استاندار لرستان در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات شایسته سرهنگ رشیدی در طول مدت مسئولیت در این سمت برای سرهنگ نیک روش، آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش ایلنا، مراسم تودیع و معارفه سرهنگ پاسدار رشیدی و سرهنگ پاسدار «سپهدار نیک روش» با حضور امیر «نبی سهرابی» جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، حجت الاسلام طاهری مشاور استاندار لرستان در امور روحانیت، امیر «بختیار کرمی نیا» فرمانده قرارگاه عملیاتی لشگر ۸۴ پیاده لرستان، سرهنگ «فریبرز حاتمی» معاون اجرایی سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام لرستان و…برگزار شد.

انتهای پیام/