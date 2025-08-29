ایجاد فاصله بین مردم و مسئولین توطئه دشمن است

به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، نورالدین درمنان روز جمعه هفتم شهریور ماه در آیین افتتاح آسفالت راه روستای خلیلان سفلی و میدان امام خمینی (ره) شهر زاغه، با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر و شهید خدمت آیت‌الله رئیسی، گفت: آرامش امروز را مدیون خون جوانانی هستیم که جان شیرین خود را نثار این نظام و انقلاب کردند.

وی ادامه داد: البته نقش رهبر معظم انقلاب در مدیریت بحران این جنگ ۱۲ روزه بی‌بدیل بود؛ جایگزین کردن فرماندهان شهید و بلافاصله پاسخگویی به دشمن نقش محوری رهبر را بیش از پیش نشان می‌داد که ایشان ستون و پایه اصلی نظام هستند.

فرماندار مرکز استان در ادامه هفته دولت را تجلی عزم خدمت برشمرد و با بیان اینکه فقط یک مناسبت نیست بلکه تجدید عهد و پیمان با مردم برای خدمتگزاری است، تصریح کرد: مدیری که همراهی مردم را نداشته باشد مدیر موفقی نیست؛ چنانچه تشکیلات دولتی در خدمت مردم نباشد موفق نمی‌شود بنابراین این هفته فرصتی برای بیان خدمات نظام است.

درمنان اضافه کرد: تکیه به مردم به عنوان سرمایه‌اجتماعی نیازمند جلب اعتماد آن‌ها در گفتار و عمل است و آنچه امروز دشمن طراحی کرده ایجاد فاصله بین مردم و مسئولین و دولت و ملت است و این توطئه را در قالب جنگ نرم طراحی کرده است؛ جنگ نرم بر بستر فرهنگ، رسانه، اندیشه وباورها انجام می‌گیرد و در آن هدف اصلی تسلط بر افکار عمومی، تغییر نگرش‌ها و تضعیف باورهای دینی، ملی و انقلابی مردم است.

وی بیان کرد: در این برهه حساس همه وظیفه داریم در رفع مشکلات مردم به ویژه روستائیان به عنوان قشر مولد کمک کنیم و شرایط و بستر مناسب را برای آنان مهیا کنیم تا منجر به ماندگاری در روستا و حتی مهاجرت معکوس شود.

