کارگران عامل شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، نورالدین درمنان در کمیسیون بررسی مشکلات کارگری و کارفرمایی که در سالن جلسات کارخانه شیر پگاه خرم‌آباد برگزار شد، با بیان اینکه امروز اینجا جمع شدیم تا خواسته‌های جامعه کارگری و کارفرمایی جامه عمل بپوشانیم

وی با بیان اینکه دو کلید واژه دولت در لرستان معیشت مردم و حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی است، بیان کرد: اگر می‌خواهیم معیشت رشد کند حتماً باید بستر و شرایط برای سرمایه‌گذاری و تولید مهیا شود براین باوریم که بیس و اساس کار به نتیجه رسیدن سرمایه‌گذاری است.

فرماندار خرم آباد با بیان اینکه چنانچه به قشر کارگری در بحث ایمنی، معیشت، مطالبات و ارتقای معیشت اهتمام ویژه داشته باشیم قطعا موفق می‌شویم و این امر منجر به رونق تولید، بهبود اشتغال و معیشت مردم خواهد شد، تصریح کرد: اگر کارگر تمرکز نداشته باشد و فکرش درگیر مطالبه‌ها و دغدغه‌ها باشد راندمان کار پایین می‌آید. بنابراین باید به حل مشکلات این قشر اهتمام ویژه داشته باشیم تا با افزایش راندمان کار رونق اقتصادی اتفاق بیفتد.

درمنان ادامه داد: تعطیلی یک واحد تولیدی نه به نفع کارگر است و نه کارفرما و قطعا نارضایتی ایجاد می‌کند. باید از حضور سرمایه‌گذار به لرستان استقبال کنیم؛ کارگر و کارفرما مکمل و کنار هم هستند و باید مورد تکریم و توجه قرار گیرند.

فرماندار خرم‌آباد بیان کرد: دشمن برای صدمه زدن به نظام سناریوهای مختلفی همچون تصرف سرزمین، ترورها، تجهیز گروه‌های معاند و تکفیری در پشت مرزها تعریف کرده و اولویت اصلی دشمن ایجاد شکاف بین مردم و دولت و نارضایتی اجتماعی ایجاد کند.

درمنان اضافه کرد: در دفاع مقدس دوم شفاف‌ترین جبهه کفر و اسلام مشخص شد؛ اما با وجود این بحران همه نگاه‌ها کنار هم قرار گرفتند و انسجام ملی و تعصب سرزمینی و اقتدار که حاصل خون بهترین فرزندان این سرزمین بود رقم خورد و جوانان ما در این جنگ ۱۲ روزه، عاشورایی جنگیدند و حسینی شهید شدند.

وی تاکید کرد: باید امکانات لازم را برای ایمنی کارگر مهیا کرد تا سلامت آنان تامین شود، با زبان تهدید کار انجام نخواهد شد و باید در کنار کارگران، کارفرمایان را نیز حمایت کنیم.

فرماندار بر همکاری بانک‌ها با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: چنانچه کسی بخواهد سرمایه‌گذاری کند نباید چنان درگیر موانع بانکی شود که دیگر رغبتی به انجام کار نکند؛ بانک‌ها نباید مثل بنگاه اقتصادی عمل کنند بلکه باید به کمک تولید بیایند و به حوزه اقتصاد کمک کنند.

