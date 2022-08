بانک پاسارگاد در ادامه افتخارآفرینی‌های خود در سال 2022، با صعود 182 پله‌ای در رتبه‌بندی 1000 بانک برتر جهان از سوی نشریه بنکر به جایگاه شایسته 320 جهانی دست یافت.

به گزارش شهرابی مدیر روابط عمومی بانک پاسارگاد، این بانک در جدیدترین رتبه‌بندی هزار بانک برتر سال 2022 که به‌طور سالیانه توسط نشریه معتبر و بین‌المللی بنکر اعلام می‌شود، موفق به صعود 182 پله‌ای نسبت به سال گذشته شد و بدین‌ترتیب از رتبه 502 (سال 2021) عبور و در جایگاه320 برترین بانک‌های جهان قرار گرفت.

بانک پاسارگاد در این رتبه‌بندی از نظر نرخ بازده سرمایه (ROC) با بازده 61.89درصدی و از نظر نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) با بازده 4.35درصدی، رتبه اول خاورمیانه را به خود اختصاص داد.

صعود 182 پله‌ای این بانک در رتبه‌بندی سال 2022 نیز بانک پاسارگاد را در جایگاه دومین بانک از نظر شاخص بالاترین رشد قرار داد.

گفتنی است نشریه بنکر در رتبه‌بندی سالیانه 1000 بانک برتر جهان شاخص‌های مالی کلیدی در بخش ترازنامه و صورت سود‌وزیان را به تفصیل مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌دهد و با درخواست ارائه نسبت‌های مالی اساسی و سایر شاخص‌های مرتبط با تعداد مشتریان در بخش بانکداری خرد و شرکتی، کانال‌های پرداخت و تعداد کارکنان بانک جمع‌بندی دقیقی از وضعیت بانک‌‌های شرکت‌کننده در این رتبه‌بندی به عمل می‌آورد. لازم به توضیح است راستی آزمایی اطلاعات ارائه شده از سوی بانک‌ها از طریق بررسی مجزای گزارش سالانه بانک‌ها توسط نشریه بنکر انجام می‌پذیرد.

بانک پاسارگاد طی سال‌های گذشته نیز موفق به کسب موفقیت‌های ارزشمند بین‌المللی زیادی شده است که از آن جمله می‌توان به کسب هفت عنوان بانک سال (Bank of the Year) جمهوری‌ اسلامی ایران در سال‌های 2010، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016 و 2021 میلادی و هم‌چنین کسب جایگاه بانک برتر اسلامی (Islamic Bank of the Year) جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 2013، 2014، 2015 ،2016، 2017، 2021 و 2022 میلادی به انتخاب نشریه بنکر، اشاره کرد.