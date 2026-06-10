با آغاز فصل‌های بهار و تابستان، اگرچه شیوع بسیاری از ویروس‌های تنفسی نسبت به پاییز و زمستان کاهش می‌یابد، اما همچنان خطر ابتلا به برخی عفونت‌ها، آلرژی‌های فصلی، مشکلات گوارشی و بیماری‌های ناشی از گرما وجود دارد. افزایش دما، تابش شدید آفتاب، تعریق بیشتر و حضور طولانی‌مدت در فضای باز، می‌تواند سلامت افراد را تحت تأثیر قرار دهد.

در ادامه، راهکارهایی علمی برای حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری‌های شایع در نیمه نخست سال ارائه می‌شود:

۱. تقویت سیستم ایمنی با تغذیه مناسب

مصرف میوه‌ها و سبزیجات تازه به‌ویژه منابع غنی از ویتامین C مانند توت‌فرنگی، کیوی، مرکبات، فلفل دلمه‌ای و سبزی‌های برگ‌دار به حفظ عملکرد مناسب سیستم ایمنی کمک می‌کند.

مصرف مواد غذایی حاوی روی، پروتئین کافی و آنتی‌اکسیدان‌ها نیز می‌تواند مقاومت بدن را در برابر عفونت‌ها افزایش دهد.

۲. آب کافی بنوشید و از کم‌آبی بدن جلوگیری کنید

در روزهای گرم سال، بدن از طریق تعریق مقدار زیادی آب و املاح از دست می‌دهد.

نوشیدن منظم آب در طول روز، حتی پیش از احساس تشنگی، به حفظ عملکرد طبیعی بدن و پیشگیری از گرمازدگی کمک می‌کند.

۳. از خود در برابر نور خورشید محافظت کنید

قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض اشعه فرابنفش خورشید می‌تواند خطر آفتاب‌سوختگی و آسیب‌های پوستی را افزایش دهد.

استفاده از ضدآفتاب مناسب، عینک آفتابی، کلاه لبه‌دار و لباس‌های سبک و پوشیده توصیه می‌شود.

۴. خواب کافی و مدیریت استرس را جدی بگیرید

خواب ناکافی می‌تواند توان دفاعی بدن را کاهش دهد.

فعالیت بدنی منظم، استراحت کافی و مدیریت استرس به حفظ سلامت عمومی و تقویت سیستم ایمنی کمک می‌کند.

۵. بهداشت فردی و شست‌وشوی دست‌ها را فراموش نکنید

بسیاری از عفونت‌های ویروسی و گوارشی از طریق تماس با دست‌های آلوده منتقل می‌شوند.

شست‌وشوی دست‌ها با آب و صابون، به‌ویژه پیش از غذا خوردن و پس از حضور در اماکن عمومی، یکی از مؤثرترین راه‌های پیشگیری از بیماری است.

۶. مراقب سلامت مواد غذایی باشید

گرمای هوا می‌تواند موجب فساد سریع‌تر مواد غذایی شود.

نگهداری صحیح مواد خوراکی در یخچال، پرهیز از مصرف غذاهای مانده و توجه به بهداشت هنگام تهیه غذا، خطر مسمومیت‌های غذایی را کاهش می‌دهد.

۷. آلرژی‌های فصلی را کنترل کنید

گرده گیاهان در فصل بهار و اوایل تابستان می‌تواند موجب بروز علائمی مانند عطسه، آبریزش بینی و خارش چشم شود.

در روزهایی که میزان گرده در هوا بالاست، محدود کردن حضور در فضای باز و استفاده از داروهای تجویزشده توسط پزشک می‌تواند کمک‌کننده باشد.

منبع خبر آنلاین

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